كواليس ظهور عمرو دياب وشيرين رضا معًا.. هل تزوجا من جديد؟

انتشرت صورة في الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تجمع كل من الفنانة شيرين رضا مع زوجها السابق الهضبة عمرو دياب، يبدوان خلالها في حالة كبيرة من الانسجام والسعادة.

وظهرت الفنانة شيرين رضا في الصورة، وهي تضع يديها على كتف المطرب عمرو دياب ويبدو عليهما حالة كبيرة من الفرحة، وكانا رفقة السيناريست تامر حبيب.

حقيقة عودة شيرين رضا وعمرو دياب مرة أخرى

وأثارت الصورة العديد من التساؤلات حول عودة الثنائي لبعضهما مرة أخرى، خاصة أنهما يجمعهما حالة كبيرة من الاحترام والتقدير حتى بعد انفصالهما، وتواصلت «الوطن»، مع مصدر مقرب من الطرفين، والذي نفى عودتهما لبعضهما.

وأشار المصدر إلى أن تلك الصورة كانت من فعاليات حفل زفاف نجل أحد رجال الأعمال في مدينة الجونة، والذي استمر لمدة يومين متواصلين، وأحيا المطرب عمرو دياب الليلة الأولى، وأشعلها بأغانيه المميزة والتي تفاعل معها الحضور، وبعدها تم التقاط صورة لكليهما برفقة السيناريست تامر حبيب.

انفصال شيرين رضا وعمرو دياب

وكانت الفنانة شيرين رضا، أوضحت في تصريحات تلفزيونية سابقة أنها تزوجت من الهضبة عمرو دياب لمدة 3 سنوات، وبعدها ازدات المشكلات بينهما لدرجة لم تعد تتحملها وقررا الانفصال وأن يحافظا على صداقتهما بدلا من كثرة الشجار المستمر بينهما، لافتة إلى أنه طوال تلك الثلاث سنوات كان يغني جميع أغانيه لها.