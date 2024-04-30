«بقالي 20 سنة بغني».. «صادق» مطرب مشهور وصوته نسخة طبق الأصل من عمرو دياب

انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، فيديوهات لرجل سوري يدعي صادق ضاهر، يقف على خشب المسارح ليغني في الحفلات، بصوت يشبه المطرب عمرو دياب، لدرجة أن البعض ظن أنه يشغل أغنيات «الهضبة»، ويمثل أنه يغنيها، هو ما نفاه المطرب السوري خلال حديثه مع «الوطن».

بدأ «صادق» الغناء قبل أكثر من 20 عامًا، ودائمًا ما كان يحب المطرب المصري عمرو دياب، وتصادف تشابه نبرة صوتهما معًا، لكن المفاجأة كانت في ملامح الوجه، التي جعلت كل من يراه يشعر بالتعجب.

يروي «صادق» لـ«الوطن»، أنه يستمع لأغاني عمرو دياب منذ فترة التسعينيات، وعندما وجد الجميع يشبهه بالمطرب المصري، أطلق على نفسه اسم فني وهو «نور دياب»، وبات الجميع يستضيفه في الحفلات الغنائية، ليغني بنفس الطريقة «الهضبة»، مضيفًا: «ربنا خلقني خامة صوتي شبه عمرو دياب، ومن بداية ما اتشهرت كنت واخد نفس الاستايل، وحد من صحابي القريبين قالي إن عمرو دياب عارفني، وكان نفسي أنه يدعمني».

«صادق» يمتلك 8 ألبومات

في العام 2000 أطلق «صادق» أغنية تدعى «راجع بعد أيه»، وحين نزلت بالإذاعات السورية، تم الترويج لها عن كونها أغنية للفنان عمرو دياب، بسبب تشابه الصوت الكبير بينهما، وبحسب حديث «صادق»: «الأغنية لما نزلت وقتها ماكنش في حقوق ملكية، وانتشرت على إنها بتاعة عمرو دياب».

يمتلك «صادق» 8 ألبومات غنائية نتاج 20 عامًا من الغناء، ويعيش منذ عامين في الإمارات، إذ يغنى في عدة حفلات هناك.

موهبة أخرى لـ«صادق» بعيدًا عن الغناء

لدى «صادق» موهبة أخرى، فهو حاصل على عدة بطولات في لعبة «الجمباز»، إذ يصف نفسه بـ«بطل العرب بالجمباز»، قائلاً خلال حديثه مع «الوطن»: «أنا رياضي أكتر من عمرو دياب ومعايا بطولات في الجمباز».