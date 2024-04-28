28 عاما على إصدار ألبوم نور العين لـ عمرو دياب.. التألق يطارد الهضبة

تربع عمرو دياب على عرش الفن وأصبحت ألحانه وأغانيه مميزة لدى الجميع ومحببة لقلوب الجمهور داخل مصر وخارجها، اجتهد «الهضبة» وعمل على موهبته كثيراً منذ تخرجه من أكاديمية الفنون عام 1983، ولم يترك له قسطاً من الراحة بل عمل مسرعاً في العام ذاته وقدم أعمالاً عديدة على مدار 41 عاماً، حتى أصبح واحداً من أشهر فنانين الوطن العربي، كما أنَّ أعماله وصلت إلى خارج حدود الوطن العربي وأصبحت تُترجم إلى لغات.

ومنذ بداية مسيرته ومع أول أغنية قدمها عام 1983 وأطلق عليها اسم «الزمن»، استطاع أن يطرب الآذان ويجذبها لنجده يقدم أول ألبوم له في العام ذاته وحمل اسم «يا طريق»، ومنذ ذلك الوقت أصبح عمرو دياب مطرباً أساسياً على الساحة ينتظر المستمعين له كل عام ألبوماً جديداً ومختلفاً له، لسماع ألحان وصوت مميز والدخول في مجموعة من الحالات التي يعيشها كل شخص على مدار سنوات.

ومع صدور ما يقرب من 38 ألبومًا يستطيع عمرو دياب أن يُدخل جميع المشاعر المتنوعة لقلب مستمعيه، التي تتنوع بين حزن وسعادة وجرح وفقد وحب، فكان عمرو دياب هو الاختيار الأول على مدار أجيال مختلفة.

«تملي معاك».. أفضل أغنية في القرن الـ21

وكانت لأغاني وألبومات عمرو دياب نصيباً كبيراً في الانتشار حول العالم بأجمعه، ليتمّ اختيار أغنية تملي معاك الذي أصدرَها عام 2000 ضمن الألبوم الذي يحمل الاسم ذاته، كأفضل أغنية عربية في القرن الـ21 بمنطقة شمال أفريقيا والوطن العربي من مجلة «رولنج ستون» الأمريكية وذلك بعد الاستفتاء التي أجرته، وترجمت هذه الأغنية إلى 15 لغة واستمتع بألحانها جنسيات عديدة.

28 عاماً على أغنية «نفس المكان»

وفي خلال مسيرة عمرو دياب الكبيرة والهامة، نجد ان أغانية هي الأكثر إسمتعاً على جميع المنصات الإلكترونية كما ان ألبوماته تحظى دائماً على المركز الاول في التفوق والإستماع وذلك منذ طرح ألبومه الأول ياطريق وحتى سهران الذي انطلق عام 2020، وكانت أغنية نفس المكان الذي أطلقها عمرو دياب ضمن ألبوم نور العين قد مر عليها 28 عاماً اليوم من إصدارها حيث ان صدور هذا الألبوم كان في عام 1996 وحقق نجاحات تفوق توقعات العقول بأجمعها داخل وخارج الوطن العربي.

28 عاماً من النجاح و28 عاماً من التفوق والتقدم والتميز والإنفراد، ومع كل عام يمر نجد السطوع الذي يصل إليه عمرو دياب سواءً بالحفلات المقُدمة التي يحضرها آلاف الجماهير يرددون الأغاني والألحان بسعادة عامرة، أو سواءً من الألبومات التي تتفوق في كل عام على التي تسبقها.