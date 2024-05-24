بعد نجاحه مع عمرو دياب.. شاعر «ياقمر» يطلق اسم الأغنية على مولودته

قرر الشاعر الغنائي مصطفى حدوتة إطلاق اسم «قمر» على مولودته الجديدة، على غرار أنجح الأغنيات التي كتبها وتعاون فيها مع المطرب عمرو دياب.

«يا قمر»

ونشر «حدوتة» صورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، رفقة مولودته وكتب عليها: «رزقني الله بمولودة جديدة اسميتها قمر».

من عالم المهرجانات إلى العمل مع عمرو دياب

مصطفى حدوتة القادم من عالم المهرجانات، والذي تعاون في أغنيات مع حمو بيكا وحسن شاكوش وأحمد موزة وعمر الكروان وحودة بندق، حققت أغنيته مع الهضبة نجاحًا كبيرًا، في عالم كتابة الأغاني بعد نجاح تِلك الأغنية التي قرر عمر دياب وضعها في ألبومه الأخير.

«يا قمر لو في اتنين منك هيكونوا اتنين قمرات، يا قمر لو في تلاتة منك هيبقوا الأهرامات»، بهذه الكلمات من أغنية ياقمر استطاع الشاعر الشاب مصطفى حدوتة، الذي رٌبما لم يحلم بتِلك الخطوة بأن يتعاون مع رأس الفن في مصر، وتحديدًا في المزيكا، الهضبة عمرو دياب.