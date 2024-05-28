توقعات أسعار الذهب محليًا وعالميًا خلال الفترة المقبلة

تراجع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الثلاثاء، وذلك بعد ارتفاع استمر لجلستين، حيث تستمر التحركات العرضية لسعر الذهب منذ بداية الأسبوع مع عدم رغبة الأسواق في اتخاذ اتجاه واضح للأسعار قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية نهاية هذا الأسبوع.

سعر أونصة الذهب

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي من نطاق التداول ليصبح بين مستويات 2325 و2360 دولارا للأونصة ومن المتوقع أن يستمر في التحرك ضمن هذه المستويات حتى يجد حافز مناسب للخروج من هذه المنطقة.

المستوى 2325 دولارا يمثل آخر قمة سعرية سجلها الذهب وكسر هذا المستوى يعدي الذهب إلى التراجع مستهدفا المستوى 2300 دولارا ثم منطقة 2270 – 2280 دولارا للأونصة.

تراجع سعر الذهب محليًا

ووفقًا للتقرير الصادر عن «جولد بيليون» فتراجع سعر الذهب بمصر بشكل طفيف خلال جلسة اليوم ليتبع تحركات الذهب العالمي، بينما يظل التذبذب هو المسيطر على تحركات الذهب بشكل عام، بينما قد ارتفع سعر الذهب عند الافتتاح بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك.

ومن المتوقع أن تستمر حركة الذهب على هذا المنوال خلال الفترة القادمة حتى يحدث تغيرات ملحوظة في عوامل تسعير الذهب، سواء ارتفاع في الطلب المحلي أو تغيرات كبيرة في سعر صرف الدولار في البنوك.

وتراجع سعر الذهب المحلي من المستوى 3130 جنيها للجرام عيار 21 الذي افتتح عنده تداولات اليوم وسجل أدنى مستوى عند 3120 جنيها ليستمر السعر في التذبذب في محاول للاستقرار فوق المستوى 3100 جنيه للجرام.

ويرتبط سعر الذهب حاليًا بالسعر العالمي بشكل كبير فقد يعرضه لمزيد من التحركات في اتجاهات مختلفة خاصة مع غياب عوامل التسعير الأخرى الأكبر تأثيرًا على الذهب مثل سعر صرف الدولار والطلب المحلي.