غرفة الصناعات الغذائية تناقش مأمونية استخدام المضافات في ندوة علمية

تنظم غرفة الصناعات الغذائية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وخبراء التغذية والصناعة، ندوة علمية لمناقشة مأمونية استخدام المضافات الغذائية وأفضل الممارسات الدولية لتقييم سلامتها، والتأكد من استخدام المضافات الغذائية بشكل آمن وصحي في المنتجات الغذائية المصرية.

وتهدف الندوة إلى استعراض المعايير الدولية للمضافات الغذائية، ومراجعة آلية الموافقة والممارسات التي تنظم اعتمادها في مصر والمنطقة العربية، ومناقشة القرارات التشريعية المتعلقة بالمحليات، ومراجعة متطلبات التوسيم وتطبيقاتها، واستعراض المتطلبات الحالية لوضع بطاقة التعريف في مصر والمنطقة العربية.

ويشارك في الندوة خبراء من منظمة الصحة العالمية، والجمعية العالمية لعلوم تشريعات الأغذية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة المصرية للمواصفات والجودة، ومجموعة من خبراء التغذية والصناعة والمتخصصين في سلامة الغذاء.

وأكد أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن الندوة تأتي ضمن دور الغرفة في دعم توجهات الدولة في تطوير الصناعة ورفع تنافسية وجودة المنتجات الغذائية من خلال دعم سلامة الغذاء.

وأضاف أنَّ الغرفة تشارك من خلال هذه الندوة الخبراء والجهات الرقابية والمعنية بالتصنيع الغذائي في مصر والوطن العربي المعايير الدولية والتشريعات المنظمة لاستخدام المضافات في الأغذية.