باللهجة المصرية.. ماريتا الحلاني تطرح أغنية «حفضل أغني» مع فرقة أدونيس (فيديو)

أطلقت الفرقة اللبنانية أدونيس أغنية «حفضل أغني»، بالتعاون مع الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، ابنة المطرب عاصي الحلاني، إذ جرى تصوير الفيديو كليب في باريس، بين الشوارع ومحطات المترو، والفيديو من توقيع المخرج إيلي سلامة، وتلعب خلاله ماريتا دور جاسوسة غامضة تلاحق أعضاء الفرقة.

تفاصيل أغنية حفضل أغني لـ ماريتا الحلاني مع فرقة أدونيس

أغنية حفضل أغني من كلمات وألحان أنطوني أدونيس، المغني الرئيسي للفرقة، ومن توزيع عمر شومالي، وتمزج بين اللهجة المصرية واللبنانية في أول عمل مشترك يجمع بين أدونيس وماريتا الحلاني.

كواليس تحضير الأغنية

وقالت الفرقة في بيان: «لطالما جذبَتنا هوية ماريتا الفنية، فهي تمتلك كاريزما غنائية خاصة بها، وحضور فيه الكثير من الهدوء والثقة، وكان التعاون معها على هذا العمل فرصة جميلة لتوسيع آفاقنا الموسيقية».

وأضافت الحلاني: «أنا من معجبي فرقة أدونيس، وفرحت كثيراً بهذا التعاون الذي يمزج بين لونين موسيقيين مختلفين، وأعتقد أن الرؤيا الفنية التي انطلق منها هذا العمل تُرجمَت بنجاح في الأغنية كما في الفيديو كليب».

ويتزامن إطلاق دويتو حفضل أغنّي مع جولة حفلات أوروبية لفرقة أدونيس، كما تأتي الأغنية في مستهل رحلة ألبوم الفرقة الجديد، والمقرر ظهوره للنور خلال الأشهر المقبلة.

ويأتي الألبوم المنتظر بعد قرابة عام ونصف من صدور ألبوم أدونيس السادس حديث الليل، والذي ضم في جعبته تسع أغنيات، من بينها استثنائي وبس بحال.