تراجع سعر كيلو اللحوم الحية 30 جنيها قبل عيد الأضحى

سجلت أسعار اللحوم تراجعا بقيمة 30 جنيها في الكيلو القائم، إذ بلغ سعر الكيلو 140 جنيها في الأسواق خلال تعاملات هذا الأسبوع، مقابل 170 جنيها خلال الفترة الماضية.

تراجع أسعار اللحوم

وأكد مدحت حلمي، عضو شعبة القصابين بمحافظة الشرقية وأحد الجزارين، أن السبب في تراجع أسعار الماشية المخصصة للذبح يرجع إلى الانخفاض الكبير في أسعار الأعلاف خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب توافر الأدوية البيطرية، مشيرا إلى أن العلف يمثل حوالي 70% من تكلفة التربية.

أسعار اللحم البقري

وتابع «حلمي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار اللحم البقري كبير السن سجلت نحو 120 جنيها للكيلو، وتراوح سعر اللحم البقري صغير السن بين 140 و150 جنيها، مضيفا أن أسعار اللحم البتلو أغلى أنواع اللحوم سجلت 250 جنيها، موضحا أن كيلو لحوم الماشية الذكور القائم «العجل» سجل نحو 170 جنيها، والضأن نحو 175 جنيها، متوقعا المزيد من الانخفاض في الأسعار قبل عيد الأضحى.

حجم إنتاج مصر من اللحوم الحمراء

ويغطي إنتاج مصر من اللحوم 60% من حاجة السوق المحلية، بعد أن كانت 45% خلال السنوات الماضية، بحسب بيانات وزارة الزراعة.