«التنمية المحلية»: برنامج «مشروعك» وفر 1.8 مليون فرصة عمل خلال 9 سنوات

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية إنَّ الوزارة تعمل على توفير فرص العمل وتحسين الدخول ومساعدة الأسر في زيادة الإنتاج من خلال دعم المشاريع وخلق فرص عمل، عبر برنامج «مشروعك» وأيضًا من خلال صندوق التنمية المحلية.

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية لـ«الوطن» أنَّه جرى توفير 1.8 مليون فرصة عمل خلال 9 سنوات من خلال دعم تلك المشروعات، مؤكّدًا أنَّه يمكن للمواطن الراغب في دعم مشروع صغير أو إقامة مشروع التوجه إلى مقر برنامج «مشروعك» الموجود بنطاق الوحدة المحلية أو المحافظة والتقديم واستيفاء الأوراق المطلوبة.

الشريحة الأولى تبدأ من 1000 إلى 25 ألف جنيه

وتتضمن الأوراق المطلوبة للتقديم للشريحة الأولى «تبدأ من 1000 إلى 25 ألف جنيه» ما يلي:

- صورة بطاقة صاحب المشروع

- توفير ضامن شخصي.

- تقديم عقد إيجار موثق.

- إرفاق إيصال مرافق حديث.

الشريحة الثانية من 25 ألف حتى 250 ألف جنيه

وتشمل شروط التقديم للشريحة الثانية (من 25 ألف حتى 250 ألف جنيه) ما يلي:

- تقديم طلب.

- صورة بطاقة صاحب الشأن.

- مستند يوضح الموقف التأميني.

- رخصة مزاولة النشاط.

- سجل تجارى حديث للنشاط التجاري.

- البطاقة الضريبية + الموقف الضريبي.

-إيصال مرافق حديث.

- في حالة عدم وجود رخصة، يتمّ استخراج رخصة مؤقتة من المقر لمدة 5 سنوات.

- تكون فترة السداد 3 سنوات بفترة سماح سنة.

الشريحة الثالثة أكثر من 250 ألف جنيه

وتتضمن شروط الشريحة الثالثة «أكثر من 250 ألف جنيه» ما يلي:

- تقديم آخر 3 قوائم مالية فضلًا عن الالتزام بالشروط والمستندات المطلوبة بالشريحة الثانية.

- فترة السداد تكون 5 سنوات بفترة سماح سنة.