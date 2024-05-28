طرح وحدات سكنية في القاهرة الكبرى بأسعار مميزة.. بالتقسيط وكاملة الخدمات

يستعد صندوق التنمية الحضرية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لطرح وحدات سكنية كاملة التشطيب من خلال مشروعاته، بهدف القضاء على المناطق العشوائية وغير المخططة وتصميم مباني ووحدات سكنية مناسبة وبأسعار مخفضة، في وسط المدن، من خلال مشروع «تطوير عواصم المحافظات»، لتحقق لهم حياة آدمية، مع إتاحة إمكانية تقسيط ثمن الوحدة على 5 سنوات.

الوحدات السكنية كاملة التشطيب

أفادت مصادر مطلعة في صندوق التنمية الحضرية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الصندوق يستكمل طرح وحداته السكنية للمواطنين خلال الأيام المقبلة، عبر مشروعاته في «المعصرة، الخيالة بمصر القديمة، الأوقاف بشبرا الخيمة، واحة بدر بمدينة نصر»، ضمن جهود الصندوق لتطوير عواصم المحافظات.

وأوضحت المصادر، أن الوحدات السكنية التي يطرحها الصندوق كاملة التشطيبات، ومتصلة بالخدمات العامة والمرافق، وأن الصندوق يستكمل طرح الوحدات لتلبية رغبات المواطنين، بالحصول على وحدات سكنية بأسعار مخفضة.

وأضافت المصادر، أنه بإمكان المواطنين راغبي الحجز التوجه لأقرب مقر لمشروعات صندوق التنمية الحضرية، والتعاقد على الوحدة ومعاينتها ميدانيًا، للتأكد من ملائمتها، لافتة إلى أنه بإمكان المواطنين دفع 15% من قيمة الوحدات السكنية وتقسيط باقي ثمنها على 5 سنوات، ولا توجد كراسة شروط للتعاقد على وحدات الصندوق.