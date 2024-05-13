بالتقسيط وبدون فوائد.. طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب في 8 محافظات

أعلن المهندس إيهاب حنفي، المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضرية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، طرح العديد من الوحدات السكنية ضمن مشروع الصندوق بتطوير«عواصم المحافظات» على مستوى الجمهورية، كاملة التشطيب.

طرح وحدات سكنية بأسعار مخفضة

وأكد حنفي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن صندوق التنمية الحضرية طرح عددا من الوحدات السكنية بأسعار مخفضة، تبدأ من 900 ألف جنيه، وذلك في منطقة الخيالة بمصر القديمة، بالإضافة إلى أن طرح وحدات أخرى في شبرا الخيمة ومدينة نصر.

تسهيلات على الشقق السكنية

وأضاف أن الصندوق أتاح إمكانية دفع 15%، وتقسيط بقية ثمن الوحدة على 5 سنوات، بدون فوائد، موضحا أنه يمكن للمواطنين الراغبين في الحجز، والاستعلام عن تفاصيل تلك الوحدات، الاتصال بالخط الساخن للصندوق، وهو 15444.

أماكن وحدات الطرح

وتتضمن أماكن وحدات الطرح، في 8 محافظات، وهي:

-القاهرة (حي الواحة بمدينة نصر- والمعصرة- والخيالة بالفسطاط).

-القليوبية، منطقة الأوقاف بشبرا الخيمة.

- سوهاج، أرض المحلج.

- الفيوم.

- المنيا.

- الشرقية.

- كفر الشيخ، بجوار جامعة كفر الشيخ.

-الدقهلية، بالمنصورة.