تفاصيل مشروع تطوير عواصم المحافظات برأس البر.. وحدات سكنية كاملة التشطيب

كشف صندوق التنمية الحضرية عن تفاصيل مشروع تطوير عواصم المحافظات بدمياط ويتضمن مدينة رأس البر، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير مدينة رأس البر وإنشاء مدينة سكنية تتيح شقق سكنية لراغبي حجز وحدات الصندوق.

وأكد صندوق التنمية الحضرية، أن الصندوق سيطرح وحدات سكنية بمدينة رأس البر قريبا، إلى جانب أنه سيتيح الفرصة لسكان كل المحافظات راغبي الحصول على وحدات سكنية برأس البر الحصول عليها، خلال خطة الصندوق بتوفير وحدات سكنية تلائم احتياجات المواطنين.

وحدات سكنية كاملة التشطيب

ومن جانبه، أشار المهندس إيهاب حنفي، المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الصندوق يطرح وحدات سكنية كاملة التشطيب خلال مشروعه بتطوير عواصم المحافظات، ويتيح إمكانية دفع 15% مقدم حجز وتقسيط باقي ثمن الوحدة على 5 سنوات بدون فوائد وبأقساط متساوية، مردفا أن الخط الساخن للصندوق هو 15444 والذي يتم تلقي طلبات الحجز خلاله.

وأوضح صندوق التنمية الحضرية أن مشروع تطوير مدينة راس البر بمحافظة دمياط، يتوافق مع التصميم العمراني لمدينة رأس البر، حيث يحافظ على تناسق المنظر الجمالي للعمارات والمباني السكنية، مضيفًا أن المشروع يجري العمل به على موقعين، الأول على مساحة 60 فدانًا ويتضمن 96 عمارة والعديد من المنشآت الخدمية، والموقع الثاني على مساحة 72 فدانًا تشتمل على 143 عمارة سكنية والعديد من المنشآت الخدمية.