ادفع 180 ألف جنيه واستلم شقة كاملة التشطيب بشبرا الخيمة.. الحجز متاح

أكد المهندس إيهاب حنفي، المتحدث باسم صندوق التنمية الحضرية، أن الصندوق يطرح وحدات سكنية كاملة التشطيبات بشكل دوري، ليلبي رغبات المواطنين، ولتطوير عواصم المحافظات، إلى جانب القضاء على المناطق غير المخططة، خاصة داخل مدن محافظات القاهرة الكبرى.

طرح وحدات سكنية بأقل من سعر السوق

وأوضح المهندس إيهاب حنفي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن صندوق التنمية الحضرية يطرح وحدات سكنية تلائم المواطنين وبأسعار أقل من سوق العقارات للتخفيف عن المواطنين، ويطرح الصندوق وحدات سكنية بشبرا الخيمة بمنطقة الأوقاف وتفاصيلها كالآتي:

- 25 عمارة سكنية.

- العمارة مكونة من دور أرضي+ 10 أدوار مكرر.

-الدور يحتوي على 8 شقق.

- متوسط مساحة الشقة 113 مترًا.

تقسيط 5 سنوات بدون فوائد

أوضح إيهاب حنفي إمكانية دفع 15% مقدم من ثمن الوحدة السكنية وتقسيط باقي المبلغ على 5 سنوات بأقساط متساوية بدون فوائد، موضحًا أن ثمن الوحدة السكنية في مشروع الصندوق بشبرا الخيمة تبلغ مليون و 250 ألف جنيه، مع خصم 8% من ثمن الوحدة إذا دفع العميل ثمن الوحدة كاملة.

وأكد المهندس إيهاب حنفي أن كل مشروعات صندوق التنمية الحضرية مكتملة التشطيبات والخدمات، وعلى المواطنين راغبي حجز وحدات الصندوق الاتصال بالخط الساخن للصندوق 15444، ووحدات الصندوق تتوفر بها العديد من الخدمات كالآتي:

- بكل مشروع حدائق ومساحات خضراء.

- صالات رياضية «جيم».

- مسجد ووحدات صحية ومحلات بقالة؛ لتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنين.