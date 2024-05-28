«التنمية المحلية»: تفعيل اللجان السكانية بالأحياء لرفع الوعي في الأسرة المصرية

تلقت وزارة التنمية المحلية تقريرا بنشاط عدد من وحدات السكان، منها وحدة السكان بالعمرانية بإطلاق مبادرة «صحتنا فى بيئتنا» بالتنسيق مع الإدارة الصحية، وتم تنفيذ ندوة بعنوان أهمية «النظافة الشخصية»، لرفع الوعي والمعرفة بين الحضور ونشر تلك المعلومات على ذويهم وأقرانهم.

وفعّلت وحدة السكان ببورسعيد اللجان السكانية بالأحياء، تحت شعار «بورسعيد بتتغير بتبني وتطور»، لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015-2030، بالمشاركة مع المبادرات الرئاسية والمحلية

وعقدت وحدة السكان بمدينة بورفؤاد ثالث اجتماعاتها في مجلس المدينة برئاسة الدكتور إسلام البهنساوي، رئيس المدينة، وعددا من المديريات الخدمية والجهات المعنية بملف القضية السكانية ببورفؤاد، وتم إعداد منسقي وحدة السكان بالأحياء من خلال اجتيازهم دورة إعداد مدربين وفرق عمل «TOT» لتفعيل اللجان السكانية بالأحياء.

دوراللجنة السكانية

وشهد الاجتماع مناقشة المشكلات والاحتياجات السكانية بمدينة بورفؤاد، والوقوف على بعض الحلول التي تعمل على الحد من هذه المشكلات، ووضع حلول واقعية فيما يخص التعامل مع القضايا السكانية، وعرض إنجازات وحدة السكان بالفترة السابقة، مع التأكيد على دور اللجنة السكانية واختصاصاتها بالأحياء ومدينة بورفؤاد؛ وذلك تحقيقاً لأهداف الاستيراتيجية القومية للسكان 2015 /2030.

ندون عن الإعداد الجيد للزواج

ونفذت وحدة السكان بمركز كفر الزيات ندوة عن أهمية الحفاظ على صحة الانسان والإعداد الجيد للزواج، والحرص على الحصول على معلومات صحيحة ومن مصادر موثوقة حول الحياة الزوجية.