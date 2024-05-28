رئيس التشغيل بـ«حروق أهل مصر»: الطاقة الاستيعابية للمستشفى 200 سرير

قال الدكتور رفعت عبدالمقصود، رئيس قطاع التشغيل بمستشفى حروق أهل مصر، إنّ مستشفى حروق أهل مصر أول مستشفى لعلاج الحروق بالمجان في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا مقام على أكثر من 45 ألف مترٍ مربعٍ، بطاقة استيعابية 200 سرير، بينها 50 سريرًا كانت ضمن المرحلة الأولى، مشيرا إلى أنّ المستشفى يُقدم خدمات الرعاية الشاملة وإعادة التأهيل لمصابي الحروق الحادة والمزمنة إضافة إلى تأهيل ذويهم أيضًا.

جولة تفقدية بمستشفى حروق أهل مصر

وأضاف عبدالمقصود، خلال جولة تفقدية للصحفيين بمستشفى حروق أهل مصر، أنّ المستشفى مقسم إلى 6 طوابق بينها طابقان تحت الأرض أحدهما يستخدم لتقديم الخدمات المعاونة، وتضم المستشفى قسمًا للطوارئ، مجهزًا لاستقبال 30 مصابًا في الوقت نفس، إضافة إلى وحدات عناية مركزة لمختلف الأعمار والتي يبلغ عددها أكثر 30 وحدة من بينها 8 وحدات للأطفال.

وأوضح أنّ المستشفى يضم عددًا من الحضانات ومركزا للتأهيل البدني، وقسما للبحث العلمي والبحوث الاجتماعية، وقسمًا لمكافحة العدوى، وقسما للتغذية، وقسم إدارة الألم وتخفيفه.

مستشفى حروق أهل مصر

وأشار رئيس قطاع التشغيل بمستشفى حروق أهل مصر، إلى أنّ هناك غرف عزلٍ للحالات المحولة من خارج المستشفى وتعاني من العدوى، إذ يُعزل فى غرفة بحمامٍ خاصٍ، إضافة إلى وجود غرف ملاحظة للأطفال، موضحًا أنّ مريض الحروق يحتاج بشكلٍ مستمرٍ إلى دم وبلازما بشكلٍ كثيفٍ.

وقال إنّ معظم المرضى تحتاج إلى ليزر علاجت، لذا خُصّصت وحدة ليزر لعلاج الندبات ما بعد الحروق، مشيرا إلى أنّ المستشفى يضم 3 غرف عمليات بنظام الكبسولة لمنع دخول أو خروج أي عدوى للمريض أو من المريض إلى الخارج مع وجود تعقيم مكثف لتلك الغرف، كما أن هناك قسما للرعاية المركزة للكبار.