جدول امتحانات الدور الثاني 2024 للمرحلة الابتدائية في محافظة المنوفية
كتب:
عصام علم الدين
03:13 م | الثلاثاء 28 مايو 2024
مدرسة بمم الابتدائية في المنوفية
أعلنت مديرية التربية والتعليم في المنوفية، جدول امتحانات الدور الثاني 2024 للمرحلة الابتدائية في المنوفية، ومن المقرر أن تستمر في الفترة من 27 حتى 30 يوليو المقبل.
جدول امتحانات الدور الثاني 2024 للمرحلة الابتدائية بمحافظة المنوفية
وقال محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم لـ«الوطن»، إنّ المديرية حرصت على سرعة إنهاء جدول امتحانات الدور الثاني 2024 للمرحلة الابتدائية بالمنوفية ليتمكن الطلاب من الاطلاع عليه والاستعداد لأداء الامتحانات، مؤكدا جاهزية المدارس في نطاق المحافظة لاستقبال امتحانات الدور الثاني.
وترصد السطور التالية جدول امتحانات الدور الثاني 2024 للمرحلة الابتدائية بمحافظة المنوفية وفق مديرية التربية والتعليم للصف «الأول - الثاني - الثالث - الرابع - الخامس - السادس»، كما يلي.