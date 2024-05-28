يترقب عشرات آلاف الطلاب والطالبات، انتهاء التصحيح، وإعلان درجات عبر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الفيوم، إذ بدأت أعمال التصحيح السبت المنصرم، وما تزال مستمرة حتى الانتهاء منها ثم أعمال الجمع والرصد والمراجعة، واعتمادها من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم تمهيدًا لإعلانها رسميًا أمام الطلاب، بالتزامن مع إعلان تنسيق الثانوية العامة 2024 وكذلك الدبلومات الفنية 2024.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، كل ما تريد معرفته عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الفيوم وخطوات الحصول عليها، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم

وفيما يخص رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم، فإنّه من المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فضلًا عن تخصيص روابط أخرى يوم اعتماد النتيجة من محافظ الإقليم، وذلك لسهولة الحصول عليها، ومنعًا لسقوط السيرفرات بسبب زيادة الضغط عليها.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم

وللحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم أو رقم الجلوس يجرى إتباع الخطوات الآتية:

الدخول على رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم من خلال الضغط «هنا».

اختيار الفصل الدراسي الذي ترغب في معرفة درجاته.

اختيار السنة الدراسية.

كتابة رقم الجلوس كاملًا والتأكد من كتابته بطريقة صحيحة.

الضغط على عبارة «بحث» وستظهر النتيجة على الفور.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

وكشف قطاع المعاهد الأزهرية، في بيان صحفي سابق، إنّه من المقرر إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي فور الانتهاء منها عبر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 وذلك من خلال بوابة خدمات الأزهر الشريف عبر الضغط «هنا»، وكتابة البيانات، للحصول على النتيجة فور ظهورها.

وتكثف الإدارة المركزية لشؤون المناطق، من متابعة أعمال لجان التصحيح في مختلف المحافظات، مشددةً على ضرورة تحري الدقة في تقدير الدرجات لكل طالب، ومراجعة الفقرات المكتوبة في كل كراسة إجابة، وعدم ترك أي فقرة دون تصحيحها، مع إعطاء كل طالب حقه، فضلًا عن ضرورة التوقيع ثلاثيًا من خلال مقدري الدرجات.