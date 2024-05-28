حددت مديرية التربية والتعليم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الدقهلية، لإتاحتها عليه فور الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، ثم عرضها في المدارس في اليوم التالي.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الدقهلية

ويستعرض التقرير رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الدقهلية، ويمكن اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع المديرية من هنا

- اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية

- كتابة الاسم الخاص بالطالب رباعي

- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب

- الضغط على استعلام

- تظهر النتيجة فور الإعلان عنها من المديرية.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

ويتم الاعلان على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية بعد أن تنتهي المديرية من عملية التصحيح ويأتي بعدها المراجعة ومنها إلي رصد الدرجات النهائية واعتماد النتيجة من قبل المحافظة.

واكدت المديرية أنه بعد أن يتم اعتماد النتيجة الخاصة بالشهادة الإعدادية بالدقهلية يتم رفعها على الموقع الخاص بالمديرية ومنها يمكن للطلاب الحصول على ها بكل سهولة، ويمكن لهم التوجه إلي المدرسة الخاصة بهم في كل إدارة والحصول على ها ثاني يوم بعد إعلانها على الموقع.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية

وكانت امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية بدأت يوز السبت الماضي 18 مايو بمادة اللغة العربية واستمرت لمدة أسبوع، وانتهت يوم الخميس 23 مايو بمادة اللغة الأجنبية وادي بها نحو 109 ألف طالب وطالبة بعد أن تم توزيعهم على نحو أكثر من 500 لجنة في 17 إدارة تعليمية.