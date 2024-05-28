مفاهيم منهج الاستاتيكا للصف الثالث الثانوي 2024.. «مش هيخرج منها الامتحان»

بدأ العد التنازلي لانطلاق امتحانات الثانوية العامة، وينشغل الطلاب في الوقت الحالي بمراجعة المواد المختلفة استعدادًا للامتحانات، ومن بين المواد التي تؤرق طلاب الثانوية العامة مادة الاستاتيكا، ويراجع طلاب الشعبة العلمية أهم النقاط التي لن يخرج عنها الامتحان، وتقدم «الوطن» خلال هذا التقرير مفاهيم منهج الاستاتيكا للصف الثالث الثانوي 2024، لاستذكارها حتى ليلة الامتحان.

مفاهيم منهج الاستاتيكا للصف الثالث الثانوي 2024

تعد الاستاتيكا الفرع الرابع من المواد الرياضية الأساسية للشعبة العلمية، ويحرص الطلاب على حفظ وفهم جميع القوانين الواردة بالمنهج، لضمان الحصول على الدرجات النهائية، وقدّم بيشوي العادل مُعلم مادة الاستاتيكا، لطلاب الثانوية العامة، مفاهيم منهج الاستاتيكا للصف الثالث الثانوي 2024 مجمعة، مع الإشارة إلى أهم القوانين التي يمكن أنّ يتضمنها الامتحان، وذلك للإجابة عن الأسئلة بإتقان والحصول على الدرجة النهائية.

منهج الاستاتيكا للصف الثالث الثانوي

وأضاف «بيشوي» أنّ موعد امتحان مادة الاستاتيكا، سيكون 17-7-2024 المقبل، وستكون مدة الامتحان ساعتين، وتتضمن مفاهيم منهج الاستاتيكا للصف الثالث الثانوي 2024، التالي:

عدد أسئلة منهج الاستاتيكا للصف الثالث الثانوي 2024

عدد الأسئلة 20 سؤالًا، منها 18 سؤالا اختياريا وسؤالان مقاليان، وسيكون إجمالي الدرجات 30 درجة توزّع 10 درجات على 11 سؤالًا، و8 درجات على الأسئلة المقالية، وباقي الدرجات توزّع على باقي الأسئلة.