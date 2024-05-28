انخفاض مفاجئ في أسعار الحديد اليوم في الأسواق.. كم يُسجل الطن الآن؟

انخفض أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 28-5-2024 في المصانع والشركات المختلفة في سعر الطن الواحد، حيث يتابع أسعار الحديد اليوم قطاع كبير من المواطنين بشكل يومي لمعرفة آخر مستجداته.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

وترصد السطور التالية سعر طن الحديد اليوم في مصر بعد انخفاضه في آخر تحديث لأسعار مواد البناء، والذي كشفته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر الحديد الاستثماري

شهد سعر الحديد الاسثتماري اليوم انخفاضا حيث سجل سعر الطن الواحد الآن 39 ألفا و519 جنيها، «سعر بيع للمستهلك»، بتراجع قيمته 520 جنيها في الطن.

سعر حديد عز

كما انخفض سعر حديد عز اليوم وسجل 41 ألفا و793 جنيها بتراجع قيمته 172 جنيها في الطن.

أسعار الحديد اليوم عالميا

وجاءت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء عالميا في آخر تحديث منذ قليل، كالتالي:

- متوسط سعر الحديد الخام: 117 دولارا للطن.

- متوسط سعر حديد التسليح: 529 دولارا للطن.

- متوسط سعر البليت: 500 دولار للطن.