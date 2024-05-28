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قطع المياه عن عدة مناطق في الدقهلية لمدة 12 ساعة غدا.. اعرف الأماكن

كتب:

آية حسنين
04:14 م | الثلاثاء 28 مايو 2024
قطع المياه

قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية انقطاع المياه عن بعض قرى طلخا غداً الأربعاء 20 مايو من الساعة 9 صباحاً حتى 9 مساءاً لمدة 12 ساعة، بسبب قيام الشركة ببعض الأعمال.

قطع المياه بالدقهلية غدا لمدة 12 ساعة

وأشارت «مياه الدقهلية»، إلى أنه من المقرر قطع المياه عن بعض المناطق في طلخا لمدة 12 ساعة في الأماكن الآتية:.

- قرية جوجر وقرية ميت الكرماء من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً.

- قرية كفر الخوازم من 9 صباحاً حتى 9 مساءاً.

- قرية كفر العرب من 9 صباحاً حتى 9 مساءاً.

- قرية منشأة البدوي من 9 صباحاً حتى 9 مساءاً.

سبب قطع المياه بالدقهلية غدا

وأضافت الشركة أن سبب قطع المياه راجع إلى أعمال صيانة على خط 400 مم صلب مدخل قرية منشأة البدوي وهي أعمال مقاول، ونبهت على المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب.

وأوضحت أنه في حالة وجود أي طوارئ أو حالة تستدعي التواصل مع الشركة يُرجي التواصل مع شركة المياه من خلال الخط الساخن لها وهو 125، أو من خلال موقع الشركة أو من خلال صفحة الفيس بوك.

 

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بقلم آية حسنين