قطع المياه عن عدة مناطق في الدقهلية لمدة 12 ساعة غدا.. اعرف الأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية انقطاع المياه عن بعض قرى طلخا غداً الأربعاء 20 مايو من الساعة 9 صباحاً حتى 9 مساءاً لمدة 12 ساعة، بسبب قيام الشركة ببعض الأعمال.

قطع المياه بالدقهلية غدا لمدة 12 ساعة

وأشارت «مياه الدقهلية»، إلى أنه من المقرر قطع المياه عن بعض المناطق في طلخا لمدة 12 ساعة في الأماكن الآتية:.

- قرية جوجر وقرية ميت الكرماء من 9 صباحاً حتى 1 ظهراً.

- قرية كفر الخوازم من 9 صباحاً حتى 9 مساءاً.

- قرية كفر العرب من 9 صباحاً حتى 9 مساءاً.

- قرية منشأة البدوي من 9 صباحاً حتى 9 مساءاً.

سبب قطع المياه بالدقهلية غدا

وأضافت الشركة أن سبب قطع المياه راجع إلى أعمال صيانة على خط 400 مم صلب مدخل قرية منشأة البدوي وهي أعمال مقاول، ونبهت على المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب.

وأوضحت أنه في حالة وجود أي طوارئ أو حالة تستدعي التواصل مع الشركة يُرجي التواصل مع شركة المياه من خلال الخط الساخن لها وهو 125، أو من خلال موقع الشركة أو من خلال صفحة الفيس بوك.