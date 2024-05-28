قطع المياه عن عدد من المناطق بالدلتا والصعيد اليوم.. اعرف الموعد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه عن عدد من المناطق الواقعة بنطاق محافظتي المنوفية وأسيوط؛ للقيام بأعمال الصيانة وتطهير شبكات الصرف الصحي.

موعد انقطاع المياه عن مدينة سرس الليان والقري التابعة

وفي المنوفية أعلنت شركة مياه قطع المياه اليوم الثلاثاء، عن مدينة سرس الليان والقرى التابعة للوحدة المحلية بالحامول وبعض قرى مركز منوف «صنصفط - زاوية رازين - بالمشط»، من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات.

أسباب قطع المياه عن مدينة الباجور وبعض القرى التابعة

وأعلنت الشركة عن قطع المياه اليوم عن مدينة الباجور وبعض القرى التابعة لمركز الباجور «فيشا - أبشيش - أبو سنيطة» من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لإجراء غسيل استثنائي للشبكات.

إجراء أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي

وفي أسيوط والوادي الجديد، أعلنت الشركة قطع المياه عن حي غرب مدينة أسيوط لمدة 3 ساعات بدءًا من الساعة 2 صباحا حتى 5 فجر اليوم وغدا لإجراء أعمال تطهير البئر الرطب بمحطة صرف البنك الدولي بالمعلمين.

سلامة التشغيل ورفع جميع الرواسب

وأشارت الشركة إلى أنها تنفذ خطة لأعمال التطهير بشكل دوري للحفاظ على انتظام تشغيل الطلمبات، والصيانة الدورية للمحطات لضمان سلامة التشغيل ورفع جميع الرواسب.

جميع قنوات التواصل متاحة للإبلاغ عن أي احتياج للمياه

وطالبت الشركة المواطنين القاطنين بالمناطق المتأثرة بقرية درنكة بمركز أسيوط قبلي، ومنطقتي الأربعين والمعلمين ومنطقة نزلة عبد اللاه شرق أسيوط من تدابير كافة احتياجاتهم من المياه لحين عودتها، مؤكدا أن جميع قنوات التواصل متاحة للجميع للإبلاغ عن أي احتياج للمياه عبر الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضى، أو من أي محمول 01280733990، والواتس01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة ذلك لتلبية الاحتياج بصورة فورية بجميع معداتها الجاهزة.