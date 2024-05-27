أماكن ومواعيد قطع المياه في عدة مناطق بوسط الصعيد غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، انقطاع المياه في مناطق قرية درنكة بمركز أسيوط قبلي، ومنطقتي الأربعين والمعلمين، ومنطقة نزلة عبد اللاه شرق أسيوط.

موعد قطع المياه

وأعلنت الشركة بدء انقطاع المياه من الساعة 2 صباحا الثلاثاء حتى 5 فجرًا، ويتكرر في نفس التوقيت الأربعاء 29 مايو 2024.

وأوضحت الشركة أن سبب الانقطاع يعود لأعمال تطهير البئر الرطب بمحطة صرف البنك الدولي في منطقة المعلمين بحي غرب مدينة أسيوط.

تدبير الاحتياجات من المياه

وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

كما أعلنت عن توفير سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة، ولطلبها يمكن الاتصال بـ الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، أو 01280733990 من أي محمول، أو عبر الواتس آب على الرقم 01206179891، أو من خلال الصفحة الرسمية للشركة على الفيسبوك.