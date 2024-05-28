أعلنت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الدور الثاني 2024 المرحلة الإعدادية بمحافظة الشرقية، بعد اعتماده رسميا من المحافظ ممدوح غراب؛ تمهيدا لإجراء الامتحانات في شهر يوليو المقبل.

جدول امتحانات الدور الثاني 2024 المرحلة الإعدادية بالشرقية

وقال المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه فور اعتماد جدول امتحانات الدور الثاني 2024 المرحلة الإعدادية بمحافظة الشرقية، جرى التنبيه على مديري الإدارات للاستعداد الجيد للامتحانات وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات أثناء فترة انعقاد الامتحانات.

مواعيد امتحانات الدور الثاني للمرحلة الإعدادية

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن مواعيد امتحانات الدور الثاني للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2023 /2024 م كالآتي:

تعقد امتحانات الدور الثاني للصف الأول الإعدادي «عام - مهني»، على مدار 5 أيام، تبدأ الأربعاء 24/ 7 / 2024 وتنتهي الاثنين 29/ 7 / 2024.

تعقد امتحانات الدور الثاني للصف الثاني الإعدادي «عام -مهني»، على مدار 5 أيام، تبدأ الأربعاء 24/ 7/ 2024 وتنتهي الاثنين 29/ 7 / 2024.

تعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي «عام - رياضي - مهني»، على مدار 6 أيام تبدأ السبت 3/ 8/ 2024 وتنتهي يوم الخميس 8/ 8/ 2024.