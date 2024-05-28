جدول امتحانات الدور الثاني 2024 للمرحلة الإعدادية في محافظة المنوفية

كشفت مديرية التربية والتعليم في المنوفية، عن جدول امتحانات الدور الثاني 2024 للمرحلة الإعدادية، والذي يشمل سنوات الصف «الأول - الثاني - الثالث» الإعدادي، وستبدأ يوم 27 يوليو أما امتحانات الشهادة الإعدادية ستبدأ يوم 2 أغسطس المقبل وتستمر لعدة أيام.

جدول امتحانات الدور الثاني 2024 للمرحلة الإعدادية بمحافظة المنوفية

وأكد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريحات لـ«الوطن»، توزيع جدول امتحانات الدور الثاني 2024 للمرحلة الإعدادية بمحافظة المنوفية في جميع المدارس، موجها مديري الإدارات التعليمية بالاستعداد جيدا خلال الأسابيع المقبلة.

وتنشر «الوطن» جدول امتحانات الدور الثاني 2024 للمرحلة الإعدادية بمحافظة المنوفية من خلال الاطلاع على الصور التالية: