رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

جدول امتحانات الدور الثاني 2024 للمرحلة الابتدائية في محافظة الشرقية

كتب:

نظيمة البحرواي
03:48 م | الثلاثاء 28 مايو 2024
امتحانات - أرشيفية

امتحانات - أرشيفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحانات الدور الثاني 2024 المرحلة الابتدائية بمحافظة الشرقية، مشيرة إلى أنه جار الاستعداد لإجراء الامتحانات خلال شهر يوليو المقبل. 

جدول امتحانات الدور الثاني 2024 المرحلة الابتدائية بمحافظة الشرقية

وأوضح المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه تم تعميم جدول امتحانات الدور الثاني 2024 المرحلة الابتدائية بمحافظة الشرقية، مشددًا على مديري الإدارات التعليمية بمختلف مراكز المحافظة بضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

مواعيد امتحانات الدور الثاني للمرحلة الابتدائية

وأشار وكيل وزارة التربية إلى أن مواعيد امتحانات الدور الثاني للمرحلة الابتدائية على النحو التالي:

تعقد امتحانات الدور الثاني للصف الرابع الابتدائي على مدار 4 أيام تبدأ يوم الأربعاء 24/7/2024 وتنتهي يوم الأحد 28/7/2024

· تعقد امتحانات الدور الثاني للصف الخامس الابتدائي على مدار 4 أيام تبدأ يوم الأربعاء 24/7/2024 وتنتهي يوم الأحد 28/7/2024.

· تعقد امتحانات الدور الثاني للصف السادس الابتدائي على مدار 4 أيام تبدأ يوم الأربعاء 24/7/2024 وتنتهي يوم الأحد 28/7/2024.

 

 

اقرأ المزيد:

جدول امتحانات الدور الثاني 2024 للمرحلة الابتدائية في محافظة المنوفية 

محافظ الشرقية يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني للابتدائية والإعدادية

جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الفرقة الرابعة بحقوق الإسكندرية

جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2023 بالمحافظات

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 علمي وأدبي (صور)
بقلم نظيمة البحرواي