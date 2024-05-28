جدول امتحانات الدور الثاني 2024 للمرحلة الابتدائية في محافظة الشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحانات الدور الثاني 2024 المرحلة الابتدائية بمحافظة الشرقية، مشيرة إلى أنه جار الاستعداد لإجراء الامتحانات خلال شهر يوليو المقبل.

جدول امتحانات الدور الثاني 2024 المرحلة الابتدائية بمحافظة الشرقية

وأوضح المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه تم تعميم جدول امتحانات الدور الثاني 2024 المرحلة الابتدائية بمحافظة الشرقية، مشددًا على مديري الإدارات التعليمية بمختلف مراكز المحافظة بضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

مواعيد امتحانات الدور الثاني للمرحلة الابتدائية

وأشار وكيل وزارة التربية إلى أن مواعيد امتحانات الدور الثاني للمرحلة الابتدائية على النحو التالي:

تعقد امتحانات الدور الثاني للصف الرابع الابتدائي على مدار 4 أيام تبدأ يوم الأربعاء 24/7/2024 وتنتهي يوم الأحد 28/7/2024

· تعقد امتحانات الدور الثاني للصف الخامس الابتدائي على مدار 4 أيام تبدأ يوم الأربعاء 24/7/2024 وتنتهي يوم الأحد 28/7/2024.

· تعقد امتحانات الدور الثاني للصف السادس الابتدائي على مدار 4 أيام تبدأ يوم الأربعاء 24/7/2024 وتنتهي يوم الأحد 28/7/2024.