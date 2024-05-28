رئيس جامعة القناة: إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني آخر يوليو بحد أقصى

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إنه من المقرر الانتهاء من أعمال مُراجعة ورصد نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني آخر يوليو المقبل بحد أقصى.

وأكد رئيس جامعة القناة خلال اجتماع مجلس جامعة قناة السويس اليوم، الثلاثاء، سير العملية الامتحانية بدون أي شكاوى، والالتزام بالجدول الزمني لعقد الامتحانات وفقاً لما وٌرد من المجلس الأعلى للجامعات.

جهود مكثفة للانتهاء من أعمال التصحيح بمركز القياس بجامعة قناة السويس

وقال «مندور»، إنه تمت مُراعاة إجازة عيد الأضحى المبارك، مُشيرا إلى ضرورة تواجد العمداء والوكلاء داخل اللجان الامتحانية مع المرور المستمر على لجان الامتحان للتأكد من حُسن سير العملية الامتحانية، و الانتهاء من أعمال التصحيح بمركز القياس والتقويم بجامعة قناة السويس أو الوحدات التابعة للكليات.

مندور: الامتحانات مستمرة في 18 كلية

وقال الدكتور ناصر مندور، إن العملية الامتحانية مٌستمرة داخل 18 كلية، ومعهد حيث يؤدي امتحانات الفصل الدراسي الثاني 44 ألفا و213 طالبا وطالبة، بواقع 23 ألفا 435 طالبة، و20 ألف 778 طالبا.

حضر الاجتماع نواب رئيس الجامعة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وشريف فاروق أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.