عبير فؤاد تحذر مواليد 5 أبراج من 31 مايو.. «ركزوا وبلاش تسرع»

ظاهرة فلكية مرتقبة ينتظرها العالم في آخر يوم من شهر مايو، إذ يتوقع العلماء حدوث اقتران عطارد وأورانوس الجمعة الساعة 01:24 بتوقيت جرينتش، وهو ما يسبب تغييرات كثيرة في حياة مواليد 5 أبراج وتوقعات بمفاجآت عالمية بحسب تصريحات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لـ«الوطن».

عبير فؤاد تحذر مواليد 5 أبراج من 31 مايو

تقول عبير فؤاد إن إقتران أورانوس وعطارد يحمل جانبين سلبي ومن الناحية الإيجابية يساعد مواليد الأبراج الترابية مثل الثور على التركيز: «اقتران أورانوس وعطارد بيحصل في برج التور، بيدي تركيز أكتر للأبراج الترابية زي التور، الجدي والعذراء، وممكن باقي الأبراج يستفيدوا من الاقتران اللي عند شغل يتطلب تركيز دا وقت أفضل وروح ملهمة فرصة لأفكار جديدة وروح مبدعة بيساعد اللي في المجالات العلمية والاختراعات».

من ناحية أخرى، يحمل الاقتران مفاجآت وأحداثا عالمية غير متوقعة: «على مستوى الأحداث العامة أوروانس كوكب المفاجآت، ممكن تطلع أفكار وأخبار جديدة ومفاجأة ممكن تكون كويسة وممكن تكون وحشة، والجانب السلبي البعض ممكن يتسرعوا في ردود الفعل يسبب لهم مشاكل اليوم دا مش مناسب للتفاوض مع حد على حاجة ممكن يؤدي لخلافات حادة، عشان كدا في تحذيرات للحوت والسرطان بجانب الأبراج الـ3 السابقة».

تفاصيل اقتران أورانوس وعطارد

وبحسب موقع «starwalk» فإن مراقبي الفضاء على موعد مع اقتران كوكبي عطارد وأورانوس يوم 31 مايو، الساعة 01:24 بتوقيت جرينتش، سيمر عطارد على مسافة 1°21' من أورانوس (ماج 5.8) في كوكبة الثور.

وستكون الكواكب فوق الأفق الشرقي صباحا، من الصعب رؤية هذا الاقتران من أي من نصفي الكرة الأرضية، حيث ستكون الكواكب محجوبة بأشعة الشمس، كما أن أورانوس غير مرئي بالعين المجردة ويتطلب بصريات.