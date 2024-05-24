توقعات عبير فؤاد لمباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

حالة من الترقب والتشوق تسيطر على عشاق الساحرة المستديرة في مصر والقلعة الحمراء، انتظارًا لانطلاق مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومع حالة الترقب هذه زاد السؤال من محبي علم الفلك والأبراج عن توقعات عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية الشهيرة، لنتيجة المباراة وأداء لاعبي الفريقين.

ومن المقرر أن يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا السبت 25 مايو، على أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

توقعات عبير فؤاد لأداء لاعبي الأهلي

وعن توقعات الأبراج الفلكية لمباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي أبطال إفريقيا، فقد كشفت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية، خلال حديثها لـ«الوطن»، أن الأداء المُتوَقع للاعبي النادي الأهلي والمدير الفني مارسيل كولر كالتالي:

المدير الفني السويسري مارسيل كولر مواليد 11 نوفمبر، برج العقرب: وجود القمر في وضع داعم يساعده أن يحسن التصرف وقت الأزمات.

حارس المرمى مصطفى شوبير مواليد 17 مارس، برج الحوت: القمر وعطارد داعمان ويمنحانه يقظة ذهنية وحسن تصرف.

محمد هاني مواليد 25 يناير، برج الدلو: الشمس والمريخ داعمان وقد يساعدانه على مقاومة مشاعر الإجهاد.

محمد عبد المنعم مواليد 1 فبراير، برج الدلو: الشمس والمريخ داعمان وقد يساعدانه على مقاومة مشاعر الإجهاد.

رامي ربيعة مواليد 20 مايو، برج الثور: القمر بمنزل الحظ يمنحه فرص كبيرة لتسديد أهداف، وعطارد في برجه يمنحه يقظة ذهنية وحسن تصرف.

كريم فؤاد مواليد 1 أكتوبر، برج الميزان: الشمس بمنزل الحظ قد تمنحه فرص، وتساعده على مقاومة التشتت.

مروان عطية مواليد 12 أغسطس، برج الأسد: القمر والمريخ داعمان ويمنحانه إصرارا على تحقيق مكاسب، لديه طاقة ولياقة بدنية عالية وينظم جهوده ويوظفها في اتجاه سليم.

إمام عاشور مواليد 20 فبراير، برج الحوت: القمر وعطارد داعمان ويمنحانه يقظة ذهنية وحسن تصرف.

أكرم توفيق مواليد 8 نوفمبر، برج العقرب: وجود القمر في وضع داعم يساعده أن يحسن التصرف وقت الأزمات.

وسام أبو علي مواليد 4 يناير، برج الجدي: القمر في برجه يمنحه ثقة بالنفس وتألقا، وعطارد أيضا داعم ويمنحه سرعة بديهة ويقظة وسرعة في الأداء، كما يبدو مسيطرًا على أدواته وعلى أرض الملعب، ويحالفه الحظ جدًا، وأمامه فرص كبيرة لإحراز الأهداف.

بيرسي تاو مواليد 13 مايو، برج الثور: القمر بمنزل الحظ يمنحه فرص كبيرة لتسديد أهداف، وعطارد في برجه يمنحه يقظة ذهنية وحسن تصرف.

حسين الشحات مواليد 21 يونيو، برج الجوزاء: المريخ بمنزل الأصدقاء يمنحه إصرارا، وسيبدو متعاونًا جدًا مع زملائه، كما أن القمر في منزله الثامن يساعده على التخطيط جيدًا لكل خطوة وحركة.

توقعات عبير فؤاد لأداء لاعبي الترجي التونسي

كما كشفت عبير فؤاد عن الأداء المُتوَقع لأداء لاعبي فريق الترجي التونسي والمدير الفني، والتي جاءت كالتالي:

المدير الفني للترجي التونسي البرتغالي ميجيل كاردوزو مواليد 28 مايو، برج الجوزاء: المريخ بمنزل الأصدقاء يمنحه إصرارًا على تحقيق مكاسب، كما أن القمر في منزله الثامن يساعده على التخطيط جيدا لكل خطوة وحركة.

حارس المرمى أمان الله مميش مواليد 20 أبريل، برج الحمل: القمر في وضع معاكس ويجعله ذلك مشوشًا، وقد يكون عرضة للإصابة، ومع ذلك المريخ في برجه يمنحه إصرارًا على مقاومة التشتت.

محمد أمين بن حميدة مواليد 15 ديسمبر، برج القوس: القمر بمنزله الثاني يجعل تركيزه أقل، والشمس أيضًا في مواجهته تضاعف تشوش رؤيته.

محمد بن علي مواليد 13 فبراير، برج الدلو: القمر في منزل الصحة السلبي مما يجعل طاقته ولياقته البدنية أقل، وقد يكون عرضة للإصابة، ومع ذلك الشمس والمريخ داعمان وقد يساعدانه على مقاومة مشاعر الإجهاد.

محمد أمين توجاي مواليد 22 يناير، برج الدلو: القمر في منزل الصحة السلبي مما يجعل طاقته ولياقته البدنية أقل، وقد يكون عرضة للإصابة، ومع ذلك الشمس والمريخ داعمان وقد يساعدانه على مقاومة مشاعر الإجهاد.

ياسين مرياح مواليد 2 يوليو، برج السرطان: القمر في مواجهة برجه يجعله مشوش الرؤية، وقد يكون عرضة للإصابة، ومع ذلك عطارد بمنزل الأصدقاء يمنحه نشاطًا ذهنيًا وتعاون جيد مع زملائه.

جيلان الشعلالي مواليد 28 فبراي، برج الحوت: القمر وعطارد داعمان ويمنحانه يقظة ذهنية وحسن تصرف.

روجير مواليد 23 نوفمبر، برج القوس: القمر بمنزله الثاني يجعل تركيزه أقل، والشمس أيضًا في مواجهته تضاعف تشوش رؤيته.

أهولو مواليد 20 مارس، برج الحوت: القمر وعطارد داعمان ويمنحانه يقظة ذهنية وحسن تصرف.

حسام تقا مواليد 16 أغسطس، برج الأسد: القمر والمريخ داعمان ويمنحانه إصرارًا على تحقيق مكاسب، لديه طاقة ولياقة بدنية عالية وينظم جهوده ويوظفها في اتجاه سليم.

حسام الدين غشة مواليد 22 أكتوبر، برج الميزان: القمر والمريخ معاكسان وقد يجعله ذلك مشوشًا، ومع ذلك الشمس بمنزل الحظ قد تمنحه فرص، وقد تساعده على مقاومة التشتت.

ميديرو ساس مواليد 24 يونيو، برج السرطان: القمر في مواجهة برجه يجعله مشوش الرؤية، وقد يكون عرضة للإصابة، ومع ذلك عطارد بمنزل الأصدقاء يمنحه نشاطًا ذهنيًا وتعاون جيد مع زملائه.

رودريجيز مواليد 12 يوليو، برج السرطان: القمر في مواجهة برجه يجعله مشوش الرؤية، وقد يكون عرضة للإصابة، ومع ذلك عطارد بمنزل الأصدقاء يمنحه نشاطًا ذهنيًا وتعاون جيد مع زملائه.

توقعات نتيجة مباراة الأهلي والترجي

كما توقعت عبير فؤاد، خبير الأبراج الفلكية، أن يكون الأهلي هو الأقرب لتحقيق الفوز وحصد بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي في مباراة إياب النهائي، لافتة إلى أن نجمي المباراة هما اللاعبين وسام أبو علي وبيرسي تاو.