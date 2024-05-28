«القاهرة الإخبارية»: استهداف خيام النازحين في رفح الفلسطينية للمرة الثالثة

قال يوسف أبو كويك، مراسل «القاهرة الإخبارية» في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي نفذ مجزرة جديدة للمرة الثالثة على التوالي في رفح الفلسطينية، واستهدف بشكل مباشر خيام النازحين، لافتًا إلى أن المجزرة وقعت في أقصى المناطق الغربية تحديدًا في محيط المستشفى الميداني الأمريكي.

وأوضح أن الغارة الجوية استهدفت مجموعة من الخيام وأسفرت عن استشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين.

خروج كل مستشفيات محافظة رفح من الخدمة

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن المصادر الأولية أكدت استشهاد 20 شخصا، لافتًا إلى أن معظم الشهداء جرى نقلهم بشكل عاجل إلى المستشفى الميداني الأمريكي، وتحركت عددا من سيارات الإسعاف من المستشفى الإماراتي في المنطقة الغربية من مدينة رفح، مؤكدًا أن هذا المستشفى الوحيد الذي يعمل في رفح الفلسطينية بعد خروج كل المشافي من الخدمة.

لا يمكن تحديد عدد الشهداء

وواصل: «حتى هذه اللحظة لا يمكن الوصول إلى حصيلة نهائية تتعلق بأعداد الشهداء الناتجة عن هذه المجزرة، وعادت المدفعية الإسرائيلية لاستهداف مآذن مسجد طيبة بمنطقة تل السلطان، وهي المرة الثانية لاستهداف المآذن».