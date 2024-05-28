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إعادة انتخاب محمد باقر قاليباف رئيسا للبرلمان الإيراني في دورته الـ12

كتب:

أحمد حامد دياب
05:54 م | الثلاثاء 28 مايو 2024
محمد باقر قاليباف

محمد باقر قاليباف

انتخب أعضاء البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، رئيسًا لمجلس الشورى الإيراني، بعد حصوله على 198 صوتا، وذلك على هامش مراسم افتتاح الدورة الـ12 للمجلس، بحضور عدد من المسؤولين الإيرانيين والقادة العسكريين وسفراء الدول الأجنبية.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، فإن محمد باقر قاليباف من مواليد طرقبة التابعة لمحافظة مشهد عام 1961، ويبلغ من العمر 63 عاما، ويحمل شهادة الدكتوراه في الجغرافيا السياسية من جامعة تربية مدرس بطهران.

ويعتبر باقر قاليباف واحدا من الوجوه البارزة في الساحة السياسية الإيرانية، حيث شغل عدة مناصب، منها عمدة طهران بعد انتخابه من قبل المجلس البلدي للعاصمة، كما يعمل أستاذا بجامعة طهران.

خاض «قاليباف» انتخابات الرئاسة الإيرانية عامي 2005 و2013، لكنه خسر أمام الرئيس حسن روحاني، وحصل على المركز الثاني بواقع 6 ملايين صوت، كما أعلن المنافسة للمرة الثالثة في انتخابات إيران الرئاسية 2017.

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بقلم أحمد حامد دياب