طريقة عمل كبدة الخروف في المنزل.. خطوات سهلة ومذاق شهي

من أشهر المأكولات خلال أيام عيد الأضحى المبارك؛ كبدة الخروف التي تتميز بمذاقها الممتع واللذيذ، كما أنها تعتبر مصدرًا قويًا للبروتين، لذلك تلجأ إليها باستمرار ربات البيوت، وهناك العديد من الطرق التي يمكن إعدادها من خلالها، ونستعرض طريقة عمل كبدة الخروف في السطور التالية.

طريقة عمل كبدة الخروف

نقدم طريقة عمل كبدة الخروف في المنزل، بخطوات ومكونات سهلة، وفق الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها على قد الأيد، المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، وذلك من خلال المقادير الآتية:

- بصلة متوسطة الحجم ويتم فرمها.

- 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

- كيلو كبدة خروف مقطع مكعبات.

- 1 حبة فلفل أخضر حار مفروم.

- ملعقة صغيرة ملح.

- 1/2ملعقة صغيرة فلفل أسود.

- 4 فصوص ثوم مهروس.

- 1 كوب كزبرة مفرمة.

- 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

تحضير كبدة الخروف في المنزل

بينما تحضير كبدة الخروف، يتم من خلال إحضار مقلاة واسعة ووضع الزيت بداخلها، ومن ثم رفعها على نار متوسطة ليسخن الزيت، وإضاتفة البصل والفلفل وتقليبهم جيدًا إلى أن يذبل البصل، ثم إضافة الكبدة وتقليبهم لعدة دقائق إلى أن يتغير لونها.

بعد وضع المكونات السابقة وتقليبها على النار، لا بد من تهدئة النار وتغطية المقلاة، ثم دعي الكبدة تطهى لمدة 5 دقائق، ومن ثم إضافة الثوم والخل، واتركيها مغطاة مرة أخرى لمدة 5 دقائق، وأخيرًا ارفعي الغطاء عن المقلاة، وقلبي الكبدة على نار قوية إلى أن يجف ماؤها وتتحمص، ثم أضيفي الكزبرة وعصير الليمون في طبق تقديم واسكبي الكبدة وقدميها ساخنة.