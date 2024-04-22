طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان.. زي المطاعم الكبرى

كبدة الدجاج بدبس الرمان هي وصفة شهية تستخدم فيها كبدة الدجاج كمكون رئيسي، وتتميز بتتبيلها بدبس الرمان، الذي يمنحها نكهة فريدة ولونًا جذابًا، وتعد هذه الوصفة شائعة في بعض المطابخ الشرق أوسطية ومأكولاتها التقليدية.

في هذه الوصفة، يتم قطع كبدة الدجاج إلى مكعبات وتقليبها في زيت الزيتون مع البصل والثوم حتى تنضج. ثم يتم تتبيل الكبدة بدبس الرمان، الذي يضيف نكهة مميزة ولونًا غنيًا، كما يمكن إضافة عصير الليمون لإضافة نكهة حمضية.

تقدم كبدة الدجاج بدبس الرمان عادةً ساخنة كطبق جانبي أو طبق رئيسي مع الأرز أو الخبز، ويمكن تزيينها بشرائح الليمون أو البقدونس حسب الرغبة.

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان:

المقادير:

500 جرام من كبدة الدجاج، مُنظفة ومُقطعة إلى مكعبات

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

1 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة

2 فصوص من الثوم، مهروسة

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

2 ملعقة كبيرة من دبس الرمان

عصير ليمونة واحدة (اختياري للتبليغ)

شرائح ليمون للتقديم (اختياري)

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان:

في مقلاة كبيرة، سخني زيت الزيتون على نار متوسطة.

أضيفي البصل المفروم إلى الزيت المُسخن وقلّبيه حتى يصبح شفافاً وطرياً.

أضيفي الثوم المهروس وقلّبيه لمدة دقيقة حتى ينتشر رائحته.

أضيفي قطع كبدة الدجاج إلى المقلاة وقلّبيها حتى تحمر من الجوانب.

قلّبي الكبدة جيداً حتى تنضج بشكل متساوٍ وتصبح لينة.عندما تنضج الكبدة، أضيفي الملح والفلفل الأسود حسب الذوق، وقلّبي المزيج لتوزيع التوابل.

أضيفي دبس الرمان إلى المقلاة وامزجيه جيداً مع الكبدة حتى تغطيها بشكل متساوٍ.

إذا أردتِ إضافة نكهة حمضية، يمكنك إضافة عصير الليمون وقلّبي المكونات.

قدمي كبدة الدجاج بدبس الرمان الساخنة، ويمكنك تزيينها بشرائح الليمون إذا رغبت.

تقدم كبدة الدجاج مباشرة مع الأرز أو الخبز أو السلطات، وتستمتعي بوجبتك.