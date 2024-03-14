ناقد فني: نقلة كبيرة في جودة الأعمال الدرامية المقدمة من «المتحدة»

قال الناقد الفني علي الكشوطي، إنّ موسم رمضان 2024 شهد نقلة نوعية كبيرة للغاية في الأعمال المقدمة، وأصبح من المعتاد أن تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية توليفة مختلفة كل عام تحتوي على تنوع كبير بين الأكشن والدراما ودراما الوعي وغيرها.

وأضاف الكشوطي خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أنّ هذا العام شهد تنوعا كبيرا على مستوى الأفكار التي تقدمها المسلسلات، وعلى مستوى المخرجين والأبطال المشاركين في الأعمال بين نجوم الشباك والنجوم المخضرمين والشباب والمواهب الجديدة.

وأشار إلى أنّ المميز هذا العام مسلسلات الـ15 حلقة حيث تعرض مسلسلات في النصف الأول من شهر رمضان وأخرى في النصف الثاني، ما يفتح مجالا أكبر في سوق الدراما للعمل بشكل أكبر وتوفير فرص عمل أكبر للعمال والفنيين في كل المجالات والتخصصات داخل العمل أو خلف الكواليس.

وعن مسلسل «الحشاشين»، أكد أنّ الفترات الأخيرة شهدت أعمال على مستوى عال من الجودة من حيث تقنية التصوير، وما نشاهده في مسلسل الحشاشين ليس جديدا، فقد شاهدناه العام الماضي في «الإمام الشافعي».