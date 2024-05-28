بعد فيديو مي عز الدين على تيك توك.. الجمهور يستعيد ذكريات مسلسل الحقيقة والسراب

فيديو قصير لا تتجاوز مدته عدة ثوان، ظهرت خلاله الفنانة مي عز الدين وهي تمثل على أغنية «يعني الدنيا هتحلو»، وشاركته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل «تيك توك»، وتداوله رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الفرحة بظهور «مي» مرة أخرى حتى إذا لم تؤدِ أي أدوار على التليفزيون.

أحمد سعيد عبدالغني

بعد مشاركة مي عز الدين، الفيديو، تفاعل معه عدد من أصدقائها الفنانين، والذين كان من بينهم الفنان أحمد سعيد عبدالغني، هنا استعاد الجمهور ذكريات مسلسل الحقيقة والسراب، التي أدت «مي» شخصية منال، بينما أحمد سعيد عبدالغني أدى دور حبيبها «باسم»، وبدأ الجمهور في تقمص دور «باسم» في التفاعل على الفيديو.

«أيوه يا منال أنا بعملك لايك من سويسرا»، «ماما ياستي قالتلي اختبرها لو معندهاش تيك توك والحاجات الغريبة دي أنا ممكن أخطبهالك»، «ماما مش عاجبها قعدتك على النت» هكذا كان رد فعل الجمهور، مستعينًا بكلمات أحمد سعيد عبدالغني، حينما كان يؤدي شخصية «باسم».

الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم

جدير بالذكر، كانت قد احتلفت مي عز الدين، قبل أيام بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، من خلال مقطع فيديو من أحد اللقاءات التليفزيونية لها، والذي جمعها بالزعيم، وأشاد بها خلاله بشكل كبير، جعلها تخجل، إذ قال خلال اللقاء: «أنا طول ما قاعد في البيت بيبقى التليفزيون مفتوح قدامي، وشدني الحقيقة أداء مي في لقاء على الهوا وعملت دور فجأة لقتني بسيب كل حاجة وبقيت أركز».

وحرصت مي عز الدين على كتابة كلمات خاصة لـ عادل إمام في عيد ميلاده، وقالت: «كل سنة وأنت طيب يا زعيم كرمتني وشجعتني في بداية مشواري وهديتني بأعز زميل وأجدع صاحب، وأمتعتني بفنك أنا والعالم العربي كله، ألف شكر على كل حاجة، ربنا يبارك في عمرك ويحفظك».