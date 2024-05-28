أسعار فنادق الغردقة في عيد الأضحى 2024.. الأطفال مجانا

أيام قليلة ونستقبل عيد الأضحى 2024 ويبحث عدد من المواطنين قضاء إجازة عيد الأضحى في مدينة الغردقة السياحية، ويكثر مٌحرك البحث عن أسعار فنادق الغردقة 2024، حيث تضم المدينة الساحلية أكثر من 150 فندقا ومنتجعا سياحيا، وتختلف الأسعار حسب مستوى كل منها، إذ تتنوع بين 3 و4 و5 نجوم.

أسعار فنادق الغردقة

وأشار علاء الدين محمود، رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن فنادق الغردقة تستقبل الآلاف من الزائرين في عيد الأضحى، وتختلف أسعار الفنادق حسب تصنيف كل منها، وتبدأ أسعار فنادق مستوى 3 نجوم 2000 جنيه الغرفة المٌزدوجة في الليلة الواحدة لعدد 2 فرد والطفل تحت 12 سنة مجانا.

وتبدأ أسعار فنادق الغردقة 4 نجوم في عيد الأضحى 3000 جنيه الغرفة المزدوجة لعدد 2 فرد والطفل تحت 12 سنة مجانا.

وتبدأ أسعار فنادق الغردقة 5 نجوم في عيد الأضحى 4000 جنيه الغرفة المزدوجة لعدد 2 فرد، والطفل تحت 12 سنة مجانا.

مهرجان الشواطئ

أشار بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، بأن الغردقة تستقبل الآلاف من الزائرين في عيد الأضحى 2024، حيث ترتفع نسبة الإشغالات بالفنادق لتكسر حاجز 100%.

وأوضح أن الفنادق تنظم برامج خاصة للنزلاء في عيد الأضحى، وتشمل مهرجان الشواطئ بصفة يومية بمشاركة فرق الأنميشن ويلقي ذلك قبول وإعجاب النزلاء.