مهرجان البطيخ يجذب السياح الأجانب على شواطئ الغردقة.. 3 أطنان لمواجهة الحرارة

شهدت شواطئ الغردقة إقبالا كبيرا من السياح على مهرجان البطيخ والفواكه، تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة بهدف إدخال البهجة والسرور على نزلاء الفنادق وتنشيط السياحة والترويج السياحي لمدينة الغردقة.

مهرجان البطيخ

قال هشام الصفتي، مسؤول بأحد الفنادق السياحية بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن» إن مهرجان البطيخ والفواكه شارك فيه آلاف السياح الأجانب والمصريين من نزلاء الفنادق السياحية، وحرصوا على التفاعل والرقص على أنغام الموسيقى والتقاط الصور التذكارية، ونشرها عبر وسائل السوشيال ميديا.

3 أطنان بطيخ وفواكه

وأضاف مصطفى حفناوي، الشيف العمومي لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أنه جرى استخدام حوالي 3 أطان من للفواكه والبطيخ والعصائر الطازجة بمشاركة شيفات الفنادق السياحية في الغردقة، لافتاً إلى أهمية البطيخ والفواكه الطازجة في فصل الصيف في مواجهة الحر، حيث تعمل على ترطيب الجسم والبشرة وإمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن.

نسبة الإشغالات بالفنادق

وأوضح محمد حمدي مدير أحد الفنادق السياحية، أن السياح الأجانب عبروا عن مدى سعادتهم للمشاركة في المهرجان، والتقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا، مما يُساهم في تنشيط السياحة على شواطئ الغردقة.

وأكد ارتفاع نسبة الاشغالات بالفنادق، حيث وصلت إلى 100% في عدد من الفنادق؛ نظراً الحجوزات الكبيرة التي تلقتها الفنادق تزامنا مع موسم الصيف.