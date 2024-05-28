6 أسباب غير متوقعة تؤدي إلى الإصابة بالنقرس.. منها عادات غذائية خاطئة

النقرس هو أحد أنواع التهابات المفاصل التي تحدث بسبب زيادة حمض اليوريك في الدم، مما يؤثر في سهولة حركة المفاصل، وغالبا ما يرتبط ذلك بكثرة تناول اللحوم الحمراء والبقوليات، ويترافق مع الإصابة به حدوث نوبات ألم حادة ومفاجئة في المفاصل، إضافة إلى التهاب واحمرار المفاصل، وفقًا لما ذكره موقع «healthline» الطبي.

لا تظهرعلامات الإصابة بمرض النقرس في بداية المرض، إنما تظهر في مرحلة متقدمة. وبحسب الموقع الطبي، تبدأ العلامات بالظهور عادة في أصبع القدم الكبير، ثم الساعد والكاحل، والمعصم والأصابع الأخرى، ومن أبرز الأعراض، عدم القدرة على تحريك أصابع القدم بسهولة، والشعور بالألم الشديد في المفصل وانتفاخه، والشعور بالألم في الظهر.

عادات غذائية خاطئة

وتقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية والمناعة بجامعة القاهرة، إن النقرس من الأمراض الشائعة التي تصيب الإنسان نتيجة تناول اللحوم والبقوليات بكثرة، إلا أن الدراسات والأبحاث الحديثة أثبتت أن هناك عادات غذائية أخرى غير سليمة تسبب الإصابة بالنقرس، على رأسها تناول الأطعمة الغنية بالسكريات والأطعمة المصنعة.

وتابعت «عبد الوهاب» خلال حديثها لـ«الوطن»، أن السكريات والأطعمة المصنعة تسبب التهاب المفاصل وترسب حمض اليوريك عليها، مما يؤدي إلى الإصابة بالنقرس.

كما توجد عدة أسباب أخرى غير معروفة وراء الإصابة بالنقرس، منها الجفاف الذي يقلل من قدرة الكلي على التخلص من حمض اليوريك، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوياته في الدم، وكذلك فقدان الوزن السريع، خاصة عند اتباع نظام غذائي قاس، كما يسبب التعرض إلى الجراحة أو الصدمات إلى الإصابة بالنقرس بسبب حدوث تغيرات في استقلاب الجسم وانخفاض وظائف الكلي، وتسبب بعض الأدوية أيضًا مثل مدرات البول الإصابة بالنقرس.

كيف تحمي نفسك من مرض النقرس؟

ويمكن اتباع مجموعة من النصائح لتقليل خطر الإصابة بداء النقرس، هي كالتالي: