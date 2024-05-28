في ذكرى ميلاده.. قصة سيدة أعادت جورج سيدهم للحياة

إضحاك الناس ليس بأمر سهل، فهي مهمة لم ينجح فيها سوى عدد قليل من الموهوبين، والذي كان من ضمنهم جورج سيدهم، الذي تحل اليوم ذكرى ميلاده الـ86، وفي إطار هذا الأمر، نكشف بعض التفاصيل من حياته الفنية والخاصة، ومن ضمنها قصة السيدة التي أعادته للحياة مرة أخرى.

العودة للحياة

«أمي قعدت تولد فيا 3 أيام»، بهذه الكلمات بدأ جورج سيدهم يحكي الموقف الغريب الذي تعرض له عند ولادته، وذلك خلال استضافته في برنامج «اثنين على الهواء»، الذي كان يقدمه الإعلامي طارق حبيب، وأكد «جورج» في هذا الحوار أن ولادته كانت صعبة للغاية، إذ تخيلت الداية حينها أنها ولد ميتا، وتركته وبلغت ذويه ليعم الحزن في المنزل، حتى حضرت سيدة من الجيران وأنقذت حياته.

«أنا اتولد ميت، والولادة صعبة أوي ونزلت لوني كان أزرق، وقالوا ده ميت، لحد ما جت جارتنا تمطئن على والدتي، وخدتني على المطبخ جابت بصل بعد 5 دقائق سمعوني بعيط».

كواليس مشهد في مسرحية المتزوجون

وتعد مسريحة المتزوجون، من أشهر الأعمال لجورج سيدهم وسمير غانم، والتي حققت نجاحا كبيرا وقت عرضها على خشبة المسرح وعند عرضها على شاشات التليفزيون، وكشف سمير غانم خلال حواره مع عمر الليثي في برنامج «واحد من الناس»، كواليس مشهد البيض الشهير لجورج سيدهم «في ناس كتير كانت فاكرة أنه بياكل بيض، وهو أكيل جامد، بس في المسرحية جابوله تفاح مقشر بدل البيض».

وفاة جورج سيدهم

وتوفي جورج سيدهم في عام 2020، عن عمر ناهز الـ82 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، وشيعت جنازته من كنيسة العذراء مريم والقديس اثناسيوس الرسولي بمدينة نصر.