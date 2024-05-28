بدء تسيير أولى الرحلات الجوية بين العاصمة العمانية ومطار سفنكس الدولي

أعلنت شركات الطيران العمانية تسيير رحلات مباشرة من العاصمة العمانية مسقط إلى القاهرة، ومن المقرر بدأ أولى الرحلات الجوية بين من 15 يونيو، بواقع 3 رحلات أسبوعية يُمكن للمسافرين الاستمتاع بسهولة للرحلات المباشرة إلى مطار سفنكس الدولي.

استكشاف طبيعة مصر المليئة بالمعالم الحضارية

ويُعد إطلاق الرحلات المباشرة من مسقط إلى مطار سفنكس الدولي خطوةً مهمةً تسهم في توسيع العديد من خيارات السفر للمهتمّين بالاستجمام واستكشاف طبيعة مصر، إضافة إلى تسهيل حركة سفر المصريين المقيمين في سلطنة عمان، ما يُعزّز الروابط الأخوية للشعبين والعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وخصوصًا في مجال النقل الجوي.