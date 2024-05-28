بسبب نتيجة الامتحان.. عقاب قاسٍ من أم لابنتها على الطريق السريع

لحظات من الخوف والترقب لظهور النتيجة، سيطرت على إحدى الطالبات في بريطانيا، خوفًا من العقاب الذي تتلقاه من والدتها، في حال حصولها على درجات قليلة، وتحقق ما خشيت منه الفتاة بعلاماتها القليلة في إحدى المواد، فما كان من الأم سوى التفكير في عقاب قاسٍ، دون أن تدرك بأنها ستعرض حياة ابنتها إلى الخطر.

درجات سيئة

درجات سيئة في مادة اللغة اللاتينية في إحدى مدارس روما، حصلت عليها الطالبة صاحبة الـ16، لذلك أرادت الأم معاقبتها بطريقة بشعة فاصطحبتها إلى الطريق السريع وتركتها وحيدة وسط السيارات المسرعة، معرضة حياتها للخطر، إلا أن ما أنقذها من موت محقق، هي دوريات الشرطة.

من الوهلة الأولى، قد تظن أن الفتاة رسبت في كل المواد، إلا أنها طالبة متفوقة وعلاماتها جيدة باستثناء تلك المادة، وهو ما لم يعجب الأم، لذلط اصطحبتها في سيارتها وأجبرتها على النزول وسط الطريق السريع، ووفق ما نشرته صحيفة «لا ريبوبليكا» البريطانية، أن الشرطة أنقذت الفتاة وتحقق في الواقعة.

رد فعل الأم بعد النتيجة

«لقد تشاجرنا لأنني حصلت على علامة سيئة في اللغة اللاتينية، وأجبرتني أمي على النزول من السيارة» وفق ما أوضحته الفتاة لمركز الشرطة، خلال التحقيق في تلك الواقعة، مشيرة إلى أنها جيدة في كل المواد وعلاماتها عالية، باستثناء مادة اللغة اللاتينية.