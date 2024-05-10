هل الصلاة على النبي خلال الصلاة تبطلها؟.. «الإفتاء» تجيب

أوضحت دار الإفتاء المصرية، فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة، في حالة سمع المصلي اسم النبي أو قرأ اسمه خلال الصلاة، إذ قد لا يعرف البعض فضل ذلك الأمر، وهو ما توضحه «الإفتاء» تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.

وقالت دار الإفتاء، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، إن الصلاة على سيِّدنا رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لمن سمع أو قرأ اسمه أثناء الصلاة مستحبَّة شرعًا.

فضل الصلاة على النبي خلال الصلاة

وتابعت دار الإفتاء، أن الصلاة على سيدنا النبي لها فضل عظيم، وقد حثَّنا الله تعالى عليها؛ فقال سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].

هل الصلاة على النبي خلال الصلاة يبطلها

وأضافت «الإفتاء» أنه قد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يُندب لمن سمع أثناء الصلاة اسمَ سيِّدنا النبي ﷺ: أو قرأ آية فيها اسمه ﷺ: أن يصلِّي عليه، ولا تبطل صلاته بذلك؛ لأنَّ الصلاة عليه مأمور بها كلَّما ذُكر اسمه ﷺ، وذلك لعموم قوله ﷺ: «البخيل من ذُكرت عنده فلم يُصَلِّ عَلَيَّ» (رواه أحمد).