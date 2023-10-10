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كيف تقضى الصلاة الفائتة منذ سنوات؟.. أمين الفتوى يوضح

كتب:

مريم جاد
09:36 م | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال من سيدة بشأن حكم الصلاة الفائتة لسنوات؟

حكم الصلاة الفائتة لسنوات

رد أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء، بأن الصورة الأوفى والأفضل لقضاء الصلاة الفائتة هي صلاة فرض مع كل فرض.

وأضاف: «لو إحنا قلنا إن حضرتك وصلتي لسن البلوغ في سن الـ14، وبدأت الصلاة في سن الـ24، يبقى كده هنصلي فرض مع كل فرض لمدة 10 سنوات».

وتابع أمين الفتوى: «مفيش مانع أبدًا من زيادة السنن، وربنا يتقبل منا، ويجبر هذا القصور».

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