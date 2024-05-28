القبطان عزوز يظهر في بورسعيد.. وسامح حسين: الحمد لله على حب الجمهور

صورة للفنان الكوميدي سامح حسين، مرتديًا ملابس «قبطان بحري»، معلقة على زجاج أحد المطاعم المتخصصة في المأكولات البحرية، مكتوبًا عليها اسم المطعم، أعاد للأذهان المسلسل الكرتوني المعروف «القبطان عزوز».

الفنان سامح حسين نشر صورة المطعم عبر صفحته، معبرًا عن ساعدته البالغة للمطعم الموجود بمدينة بور سعيد، بعدما قام أحد أصدقائه بإرسال الصورة له.

فرحة الفنان سامح حسين بالمطعم الذي يحمل اسم مسلسله

وكتب الفنان سامح حسين قائلأ: «الحمد لله على حب الجمهور.. مطعم في بورسعيد، واللي فرحني أكتر فرحة صديقي اللي شاف المطعم وصوره وبعتهولي على طول».

يعد المسلسل الكارتوني «القبطان عزوز»، أحد أهم أعمال الفنان سامح حسين، وتدور أحداثه حول السفينة التي تدعى «الشمندورة»، قد ورثها «عزوز» عن والده، ليطوف على متنها العالم برفقة العديد من الأشخاص، أبرزهم الفنانة انتصار في دور عمته «عايدة»، والفنان عبدالله مشرف في دور «عم سلامة»، ويواجهون مواقف كوميدية طيلة رحلتهم.

كما شارك في المسلسل المكون من 5 أجزاء، عدد من النجوم مثل الفنان سليمان عيد، والفنان معوض إسماعيل الذي يظهر بصوته ويؤدي دور «البغباء».

المطعم يعيد الأذهان إلى القبطان عزوز

ويذكر أن المطعم الموجود في بور سعيد، أعاد الأذهان إلى أحد أكثر المسلسلات الكارتونية الناجحة، الموجودة خلال السنوات الماضية، حيث أن بدأ عرض الجزء الأول سنة 2009، وآخر جزء عام 2019.