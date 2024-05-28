قصة أشهر مطعم في العالم للانطوائيين.. «كشك الاكتفاء الذاتي»

بديكورات غير معتادة، يجلس كل شخص داخل مكان صغير يسمى «كشك الاكتفاء الذاتي» خلال تناول طعامه الخاص، وبجواره ما يحتاجه من أدوات مثل منديل وكوب، جميعها مرتبة كي لا تجعل الشخص في حاجة إلى أي شيء، تجربة فريدة اشتهر بها المطعم الياباني «إيشيران» فهو مخصص للانطوائيين فقط الذين لا يريدون التحدث مع الآخرين.

بداية القصة

كانت بدأت الفكرة في ستينيات القرن الماضي داخل مدينة فوكوكا في اليابان، عندما كان مطعم «إيشيران» عبارة عن مجرد كشك بسيك لوجبة «الرامن» طبق مشهور في اليابان مكون من نوع من حساء المعكرونة في مرق اللحم أو السمك وبطعم صلصة الصويا.

فمن المعتاد أن يذهب الأشخاص لتناول الطعام في الخارج، لعدم الأكل بمفردهم في المنزل، أو حتي في نزهة أو عزومة مع العائلة أو الأصدقاء، كما أن الجميع يتفاعل داخل المطاعم من بدأية الدخول حتي الدفع والانصراف، لكن مطعم «إيشيران»، المطعم الياباني للانطوائيين، أخذ العالم في تجربة جديدة ليتمتع الشخص الانطوائي بتناول الطعام بعيدًا عن أي مصدر للإزعاج أو حتى الحديث أو مراقبة أحد لأي شخص ما في أثناء تناول الطعام، وفقًا لموقع «newyorker».

تناول الطعام في هدوء

إذا كنت من الأشخاص الانطوائيين ستحب أجواء مطعم «إيشيران»، الذي حقق حلم كل انطوائي، وقدم إمكانية طلب ودفع وتناول الطعام دون الحاجة للتفاعل مع الآخرين، حتى النادل، لأنه يمكن طلب الطعام من آلة البيع، وتناوله في كشك خاص ويصل الأكل من خلال الشيف من نافذة صغيرة مفتوحة من الكشك ولا يظهر منه إلا يداه، وبعدها يبدأ في الاستمتاع بوجبته دون تشتيت انتباهك.

عند الدخول للمطعم يجد الشخص قائمة طعام بها لغات عديدة، يختار اللغة التي يريدها، ويبدأ في تقديم الطلب، وينتظر داخل الطابور المخصص للانتظار، قبل الدخول لمنطقة الجلوس، وبعدها يدخل لكشك به نافذة صغيرة، مفصول عن الأكشاك المجاورة، ويكون لديه خيار تخصيص الطلب حسب رغبته، ويمكنه تحديد التوابل، والمعكرونة النكهات المفضلة، وحال الانتهاء من تحديد الوجبة يضغطون على زر الاتصال بالمطبخ ليجهزوا الطلب، وبمجرد التقديم، كما توجد بطاقات خشبية مكتوب عليها عبارات يمكن استخدامها للتواصل مثل، «أحتاج إلى طبق للأطفال».