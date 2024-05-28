دوللي شاهين: كنت عايشة دور الولد وبيسموني «بلطجية المنطقة»

قالت دوللي شاهين إنها البنت الوحيدة لأسرتها، ولهذا السبب عاشت دور الولد حتى الثانية عشر من عمرها، مؤكدة أنّها في طفولتها كانوا يتعاملون معها كولد، ولم يقتصر الأمر على حدود الأسرة فقط، بل كانت تتعامل هكذا في المنطقة التي تقطن بها؛ لأن والدها لم يرد «بنات».

وأضافت دوللي شاهين، في تصريحات تلفزيونية، أنّها كانت «بلطجية المنطقة» بسبب تركيبة شخصية الولد في حياتها، والتي كانت تسيطر عليها في مرحلة طفولتها، مشيرة إلى أنّها عمل في أكثر من مهنة مثل «سكرتيرة، وبائعة في محلات ملابس وجاليري وغيرها»، حتي قررت أن خوض تجربة الغناء، ما سبّب لها أزمة بينها وبين والدها.

وتابعت دوللي أنّها هربت من البيت وكان عمرها 12 سنة، مشيرة إلى أنّ أول عريس تقدم لها طرده والدها وزوج خالتها من الشقة.