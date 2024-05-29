كندة علوش تشارك بفيلمين في مهرجان سينماس للأفلام المستقلة بأبو ظبي

أتاح مهرجان سينماس للأفلام المستقلة بأبو ظبي، في الفترة بين 20 - 26 مايو، فرصة لجماهيره لمشاهدة الفنانة السورية كندة علوش في فيلمين من بطولتها يشاركان في المهرجان، الأول فيلم «باص 22»، وهو إنتاج دولي مشترك بين الولايات المتحدة والهند والإمارات العربية المتحدة والأردن للمخرجة ويندي بيدنارز، وفيلم «نزوح»، إنتاج المملكة المتحدة وسوريا وفرنسا للمخرجة سؤدد كعدان.

عُرض فيلم نزوح الجمعة 24 مايو الساعة 7 مساءً، بينما عرض فيلم باص 22 الأحد 26 مايو الساعة 7 مساءً، وتبعته ندوة نقاشية شاركت فيها المخرجة ويندي بيدنارز والمنتجة نادية عليوات مع الجمهور بعض القصص الحصرية من وراء الكواليس حول رحلتهما أثناء تصوير الفيلم.

فيلم باص 22

في فيلم باص 22، تقدم «كندة» دور مديرة مدرسة مسؤولة عن حادث وفاة طفلة في حافلة مدرسية، وفي محاولة لحماية مدرستها من الفضيحة تقدم الدية لعائلة الطفلة وتتقرب من أخت الطفلة المتوفاة ربما كوسيلة لإعفاء نفسها من ذنبها الذي لا تقدر على حمله.

فيلم نزوح

وفي فيلم نزوح، تقدم «كندة» دور والدة زينة البالغة من العمر 14 عاما، التي عندما يتحطم سقف غرفتها بصاروخ خلال النزاع السوري، تضطر إلى النوم لأول مرة تحت النجوم وتكوين صداقات مع عامر الصبي بالمنزل المجاور، ومع تصاعد العنف تُصر والدتها هالة (كندة علوش) على الرحيل وتدخل في صراع مع زوجها معتز (سامر المصري) الذي يرفض أن يتحول للاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل.

فيلم باص 22 للمخرجة ويندي بيدنارز، بطولة النجمة كندة علوش، هو أول فيلم من إنتاج منصة OSN الشهيرة وشهد مؤخرًا بثه على المنصة، كما بدأ عرضه التجاري في دور السينما في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وسينطلق قريبًا في دور السينما في الإمارات العربية المتحدة.

قصة فيلم باص.. رحلة أم

وتدور أحداثه حول رحلة أم تغوص في الحزن على فقدان طفلها وسعيها للحصول على المغفرة، بينما تستكشف موضوعات الاغتراب والتواصل والتأمل في تجارب الأفراد الذين يعيشون في بيئة متعددة الثقافات.

الفيلم بدأ جولته بعرضه العالمي الأول في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي بكندا، واستكمل الفيلم رحلته بمهرجانات عدة استطاع فيها أن يجذب أنظار الجمهور والنقاد في مهرجان جيو مامي مومباي السينمائي بالهند، ومؤخرًا بمهرجان ديوراما السينمائي الدولي بالإمارات، كما توج الفيلم في عرضه الأول بأفريقيا بجائزة أفضل فيلم بمهرجان جوباج السينمائي في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، ومؤخرًا اقتنص ثاني جوائزه في جولته بالمهرجانات السينمائية الدولية، حيث فاز بجائزة الرؤية العالمية لأفضل فيلم روائي طويل بمهرجان سينكويست للسينما والإبداع في سان خوسيه بكاليفورنيا.

الفيلم من تأليف وإخراج ويندي بيدنارز، وبطولة كندة علوش، وتانيشثا تشاترجي التي فازت بجائزة أفضل ممثلة في العديد من المهرجانات العالمية، بما في ذلك جوائز الأفلام المستقلة البريطانية عن دورها في الفيلم البريطاني BRICK LANE، وكذلك نجم بوليوود أميت سيال المعروف بالمسلسل الشهير INSIDE EDGE الذي تم ترشيحه لجوائز إيمي العالمية في عام 2018، وأروشي لاود، ومونتاج ميشيل تيان، ومدير تصوير سفيان الفاني.

عر ض فيلم نزوح في 20 مهرجانا

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مسابقة Orizzonti Extra في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حيث فاز بجائزة الجمهور وجائزة لانترنا ماجيكا التي تمنحها جمعية تشينيتشيركولي الوطنية الاجتماعية الثقافية للشباب، واصل الفيلم ترك بصمته في جولته الطويلة، حيث عُرض في أكثر من 20 مهرجانًا سينمائيًا دوليًا مرموقًا وفاز بالعديد من الجوائز بما في ذلك جائزة منظمة العفو الدولية في مهرجان MedFilm، كما حقق نجاحًا تجاريًا في الدول الناطقة باللغة العربية، بما في ذلك مصر وقطر.

الفيلم من تأليف وإخراج سؤدد كعدان وتم تصويره في تركيا، ومن بطولة كندة علوش، سامر المصري، هالة زين، ونزار العاني، ودارينا الجندي، وتولت تصويره مديرة التصوير الشهيرة هيلين لوفار.

وتتولى شركة MAD Distribution مهام توزيع الفيلم في العالم العربي، فيما تتولى شركة MK2 مبيعات الفيلم بأنحاء العالم، بينما توزعه في فرنسا شركة PYRAMIDE، وهو من إنتاج شركة كاف للإنتاج (سؤدد كعدان)، وشركة بيركلي ميديا جروب (يو فاي سوين)، ويشارك في الإنتاج أكس نيلو (مارك بوردور)، وتم تمويل إنتاجه من خلال FILM4، وStar Collective.