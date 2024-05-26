قصواء الخلالي تهاجم تعامل وزارة الإسكان مع مقترح تأجير الشقق المغلقة

انتقدت الإعلامية قصواء الخلالي أداء وزارة الإسكان في تناولها لملف شركة تأجير الشقق المغلقة، وتراجعها عن قراراتها بعد ذلك.

وأكملت خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «سي بي سي»: «كان هناك تصريحات لمساعد وزير الإسكان للصحفيين بأن وزارة الإسكان تدرس تأجير العقارات من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وخرج هذا في بيان رسمي».

وتابعت أن الخبر أثار جدلا كبيرا في المجتمع، ورغم ذلك لم تخرج وزارة الإسكان للرد وتوضيح الامر، معقبة: «تناولنا الموضوع أوضحنا فكرة الموضوع من خلال مصادر في البرلمان».

وأكملت: «وزارة الإسكان بعد ذلك نفت ما جاء في الإعلام وتناولناه في برنامجنا هنا، كما طالبت بتحري الدقة والرجوع للمصادر الرسمية ونصحت المواطنين بالرجوع لها».

واستطردت: «بعد ذلك حذفت وزارة الإسكان البيان الصادر عنها في ملف شركة تأجير الشقق المغلقة، وتراجعت عن موقفها»، موضحة أن أداء وزارة الإسكان في ملف شركة تأجير الشقق المغلقة أحد النماذج التي يواجهها الإعلام في التعامل مع وزارات الحكومة.

ونوهت إلى أن الرئيس السيسي أنصفنا بتوجيهاته الحاسمة لوزراء الحكومة بالحديث المباشر للمواطن عن كافة الملفات، لانه من الطبيعي أن يتحدث الوزراء للمواطن والرئيس السيسي يُنصف دائمًا الصحافة والإعلام .