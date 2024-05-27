قصواء الخلالي: «كلنا ثقة في قواتنا المسلحة وما تقوله وتقرره»

عبّرت الإعلامية قصواء الخلالي عن حزنها بسبب استشهاد جندي مصري على معبر رفح، قائلة: «احتسبه شهيد مدافعًا عن شرفه وبلده وندعو له بالرحمة والمغفرة ونعزي أنفسنا والقوات المسلحة والشعب المصري».

ونوهت «قصواء» خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء المذاع على فضائية سي بي سي، إلى تحذير مصر من تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية بمحور فيلادلفيا والمساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المصرية المنتشرة على الحدود.

وأوضحت أن مصر أكدت أن الهجوم الإسرائيلي على محور فيلادلفيا يخلق أوضاعا ميدانية ونفسية يصعب السيطرة عليها ومرشحة للتصعيد، معقبة: «الجانب الإسرائيلي يفرض علينا وضع يؤدي إلى تعاملنا معها بالشكل المطلوب».

وأشارت إلى أن الدولة المصرية وجيشها قادرة على حماية مقدراتنا، موضحة: «لما يحصل حدث زي ده ننتظر توضيحات القوات المسلحة والمصادر الأمنية المطلعة، ونلتزم بما يقوله جيشنا فقط».

وأردفت: «كلنا ثقة في قواتنا المسلحة وما تقوله، وفي هذه التوقيتات إما الوقوف بجانب بلادنا أم المزايدة عليها، لا يوجد شيء آخر».