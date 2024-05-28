توهج جديد للشمس يحدث هذا الشهر.. هل سيصيب الأرض أم لا؟

توهج جديد في منطقة أخرى للشمس، رصده معهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم في روسيا، وذلك بعد أسبوعين فقط من التوهج الشمسي القوي، الذي أدى إلى حدوث عواصف شمسية.

سيرجي بوجاتشيوف، مدير مختبر علم الفلك الشمسي في روسيا، قال إن التوهج الذي أحدثته الشمس، قد يسبب عاصفة مغناطيسية، لكنه لا يعرف هل ستصيب الأرض أم لا، مؤكدًا أنهم تلقوا معلومات تشير إلى أن هذا التوهج من نوع X.

هل يصل التوهج الشمسي إلى الأرض؟

كما قال «بوجاتشيوف» التوجه في الناحية الأخرى البعيدة عن الأرض، لأن المراكز النشطة الموجودة على جانب الشمس المواجه للأرض، لا توجد بها طاقة كافية، مضيفًا أنه لا يستبعد عودة منطقة الشمس النشطة، التي تسببت في حدوث العاصفة المغناطيسية القوية من فئة G5، والتي كانت في الفترة من 10 إلى 12 مايو الجاري، بحسبما جاء في موقع روسيا اليوم.

أقوى توهج للشمس عام 2025

ويذكر أنه في وقت سابق، قد توصل أحد علماء الفيزياء، إلى أن الشمس لم تصل بعد إلى الحد الأقصى من ناحية التوهج، ومن الممكن أن تصل إلى أقوى توهج في شهر يوليو العام القادم 2025، وبذلك تصبح الأسوأ منذ عام 1859.

سبب حدوث العواصف الشمسية

وتحدث هذه العواصف نتيجة الظروف المغناطيسية المتطرفة للأرض، والتي تؤدي إلى حدوث اضطرابات على سطح الشمس، ما يسمى بالبقعة الشمسية.